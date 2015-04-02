Anzeige
Anzeige
Anzeige
gaby-salvisberg.jpg
Gaby Salvisberg
2. Apr 2015
Lesedauer 3 Min.

Tipps & Tricks

Lästige «Desktop.ini» und «Ntuser.dat»: Löschen?

Plötzlich erscheinen auf dem Desktop und in manchen Ordnern störende Dateien wie Desktop.ini, ntuser.dat, Sti_Trace.log. Was sollen die und darf man die löschen?

Windows: Versteckte Dateien wieder ausblenden

© Quelle: PCtipp.ch

Lösung: Bitte löschen Sie diese Dateien auf gar keinen Fall! Wenn diese Dateien Sie stören, dann blenden Sie sie einfach aus. Es handelt sich um Systemdateien, die üblicherweise versteckt sind. 

Sie haben vermutlich den Windows Explorer angewiesen, versteckte Dateien einzublenden. Ändern Sie das einfach wieder: Öffnen Sie den Windows Explorer. Unter Windows 8.1 gehts zu Ansicht/Optionen/Ordner- und Suchoptionen/Ansicht. Unter Windows 7 zu Extras/Ordneroptionen/Ansicht. Scrollen Sie ein Stück herunter bis Sie zu «Versteckte Dateien und Ordner» gelangen. Aktivieren Sie «Ausgeblendete Dateien, Ordner oder Laufwerke nicht anzeigen». Klicken Sie auf Übernehmen, nun oben auf Für Ordner übernehmen, dann auf OK.

Windows: Versteckte Dateien wieder ausblenden

 © Quelle: PCtipp.ch

Zu den erwähnten Dateien im Detail:

Die Ntuser.dat enthält einen Teil der Windows-Registry, nämlich jenen, der zum Benutzerkonto gehört. Es ist völlig in Ordnung, wenn Windows sich hartnäckig weigert, diese Datei zu löschen. Lassen Sie sie einfach, wo sie ist. Normalerweise liegt sie - teils in mehreren Versionen - im Ordner C:\Benutzer\IhrName. 

Dateien namens Desktop.ini finden Sie auf dem Desktop und in jedem Ihrer Benutzerordner. Auch das ist so gewollt, denn jede dieser Dateien enthält Anweisungen darüber, wie der Ordner (z.B. dessen Icon) aussehen soll. Schauen Sie sich hierzu auch z.B. einmal diesen anderen Kummerkasten-Artikel für Windows Vista an. Die meisten Standardinhalte für die jeweiligen Desktop.ini-Dateien sollten auch noch für Windows 8 gelten. Auch diese Desktop.ini sind versteckte Dateien - und sollten es bleiben. Sie können diese wohl löschen, aber Windows erstellt sie nach Möglichkeit einfach neu. Löschen ist deshalb sinn- und zwecklos.

Und noch die Sti_Trace.log: Dies ist eine Log-Datei, die von den Windows-eigenen Modulen für die Kamera- und Scannerunterstützung benutzt wird. Wenn ein Scanner oder eine Kamera vorhanden ist und jenes Gerät auf der Windows Image Acquisition (WIA) Plattform läuft, dann liegt die Datei Sti_Trace.log im Ordner C:\Benutzer\IhrName. Sie ist normalerweise sehr klein, üblicherweise sogar 0 KB (null Kilobytes). Lassen Sie diese ebenfalls, wo sie ist. Technische Infos darüber gibts zum Beispiel im Microsoft Developer Network.

Generell gilt: Wenn Sie Dateien oder Ordner entdecken, über deren Zweck Sie sich wundern, dann löschen Sie nicht drauflos. Suchen Sie zuerst im Web danach. Aber seien Sie vorsichtig, auf welche Suchresultate Sie klicken. Es gibt Anbieter dubioser Software, die sich die Namen üblicher Systemdateien als Suchbegriffe kapern und in deren Umfeld Werbeanzeigen schalten. So treffen Sie auf vielversprechende Suchresultate im Stile von «Jetzt Problem mit Virus XY-Datei lösen!». Verzichten Sie bei solchen auf den Klick. Stattdessen verwenden Sie besser die Suchresultate, die auf Seiten liegen, die Sie kennen, zum Beispiel von Computerzeitschriften und -foren oder bei microsoft.com bzw. answers.microsoft.com. (PCtipp-Forum)

Kommentare

Datenverwaltung Firmen Fotografie Hardware Internet Kummerkasten Netzwerk PC Software Virenscanner Windows Software & Tools Internet & Sicherheit Windows & PC
Anzeige
Anzeige

Neueste Beiträge

Klaus Müller, Präsident der Bundesnetzagentur
News
Bundesnetzagentur übernimmt die KI-Aufsicht in Deutschland
Die Bundesnetzagentur übernimmt ab sofort die zentrale Rolle bei der Umsetzung der europäischen KI-Verordnung in Deutschland und wird damit zur Marktüberwachungsbehörde, Anlaufstelle und Beschwerdestelle.
3 Minuten
Boden_Boris_0614_frei_500x500.jpg
Boris Boden
4. Aug 2026
Mehr erfahren
News
Lesertest
Aufruf Lesertest Samsung SSD 990
Würden Sie gerne einmal ein Produkt testen und bewerten? Dann haben wir genau das Richtige für Sie: In Kooperation mit Samsung sucht der PCtipp fünf pfiffige Anwenderinnen bzw. Anwender, die das schnelle interne Samsung-SSD MZ-V9V2T0BW mit satten 2 TB Speicher testen.
2 Minuten
NMGZ-Portraits-Sascha-sw.png
Sascha Zäch
6. Aug 2026
Mehr erfahren
Neues Honor-Logo
News
Honor: Neues Logo und der Wandel zum KI-Ökosystem-Anbieter
Der Technologiekonzern Honor hat sein neues Markenlogo vorgestellt. Es soll für die Ambiotionen stehen, mit denen sich der Smartphonehersteller zum Anbeiter eines offen KI-Geräte-Ökosystems transformieren will.
3 Minuten
Boden_Boris_0614_frei_500x500.jpg
Boris Boden
4. Aug 2026
Mehr erfahren

Das könnte Sie auch interessieren

Praxis
Cheat-Sheet
Kleiner Excel-Spick von Microsoft – übersetzt von PCtipp
Microsoft hat auf einer Seite 50 nützliche Excel-Tastenkürzel bereitgestellt. Wir haben sie übersetzt und ans Schweizer Tastaturlayout angepasst.
2 Minuten
gaby-salvisberg.jpg
Gaby Salvisberg
15. Jul 2026
Praxis
Windows-Tipps
Optimale Einstellung für Windows 11
Im digitalen Zeitalter ist ein massgeschneidertes Betriebssystem Gold wert. Doch viele nützliche Optionen sind tief in den Einstellungen von Windows 11 versteckt. Die folgende Wegleitung hilft, noch mehr aus Ihrem Computer herauszuholen.
8 Minuten
NMGZ-Portraits-Website.png
Pascal Scherrer
12. Jul 2026
Praxis
Outlook-Tipps
Das neue Outlook
Microsoft hat seine beliebte E-Mail- und Organisations-Software Outlook komplett überarbeitet. Wir zeigen Ihnen Schritt für Schritt, wie Sie die neue Version einrichten, bedienen und optimal auf Ihre Bedürfnisse anpassen.
9 Minuten
Platzhalter-Person.webp
Beat Rüdt
10. Apr 2024
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige

Kommentare