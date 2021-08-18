Leitfaden: Einstieg in die Welt des Onlineradios

TuneIn wird in einer kostenlosen Ausführung angeboten, während der Premium-Dienst happige 10 Franken pro Monat kostet. Dafür lassen sich Sendungen aufzeichnen und es wird auch keine Werbung eingeblendet, die beim Gratisdienst nach wenigen Sekunden das Albumcover versifft. Allerdings stört diese Werbung nur, solange Sie innerhalb der App hantieren, Bild 4. Sobald die Wiedergabe läuft und Sie sich anderen Dingen zuwenden, werden Sie von der Werbung nichts mehr mitbekommen. Deshalb ist das kostenlose Angebot von TuneIn der bestmögliche Start, um in dieses Thema hineinzuhören. Die App für iOS finden Sie unter dem Link, die Android-Version finden Sie hier.

TuneIn & Google Assistant

TuneIn ist in jedem smarten Lautsprecher ins-talliert, der mit dem Google Assistant arbeitet. So wird der Zuruf «Hey Google, spiele Radio SRF 3!» mit «Okay, hier ist SRF 3 auf TuneIn» beantwortet. Die Wiedergabe lässt sich jederzeit mit einem Tippen auf das Gerät pausieren. Das klingt sehr komfortabel, doch manchmal braucht es mehrere Anläufe, um einen Sender über einen Sprachbefehl korrekt aufzurufen, was oft einem seltsamen Namen aus Buchstabensalat geschuldet ist. Deshalb wird es ein wenig anstrengend, wenn Sie gerne zwischen den Stationen wechseln.

TuneIn & Apple

Seit kurzer Zeit ist TuneIn auch in den HomePods von Apple verbaut, und zwar in den USA sowie in ganz Europa – ausser in der Schweiz. Auf das Kommando «Hey Siri, spiele Radio!» bekommen wir hierzulande nur «Apple Music 1» zu hören, Apples Haussender.

Allerdings lässt sich TuneIn (oder eine beliebige andere Radio-App) auf dem HomePod wiedergeben, indem der smarte Lautsprecher als Ausgabegerät via Wi-Fi angesprochen wird. Diese Umleitung der Musik kann innerhalb der App erfolgen, doch die HomePods punkten mit Raffinesse: Wird das iPhone in seine unmittelbare Nähe gehalten, leitet es die Tonwiedergabe auf den HomePod um, Bild 5. Den HomePod gibts zum Beispiel bei digitec.ch für 116 Franken.