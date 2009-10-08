Lenovo-Sound zu leise

Lösung: Da sollte eigentlich ein Treiber-Update helfen. Sie finden die zu Ihrem Gerät passenden Treiber auf dieser Webseite. Die genauen Bezeichnungen Ihres Notebooks inkl. Untertypen stehen normalerweise auf der Geräteunterseite auf einem Etikett.

Öffnen Sie durch Rechtsklick auf Arbeitsplatz die Eigenschaften und starten Sie über den Reiter Hardware den Geräte-Manager. Klappen Sie «Audio-, Video- und Gamecontroller» auf. Klicken Sie die Treiber mit Rechts an und öffnen die Eigenschaften. Prüfen Sie im Register Treiber das Datum und die Version des installierten Treibers.