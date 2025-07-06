Lesen oder laden: PDFs in Safari verwalten

Das kommt immer wieder vor: Ein Link führt direkt zu einer PDF-Datei. Diese wird jedoch nicht heruntergeladen, sondern in Safari dargestellt. Und doch lässt sich einiges anstellen. Bewegen Sie den Mauszeiger in den unteren Teil des Fensters, damit Safari weitere Bedien­elemente anzeigt: Über diese lässt sich die Darstellung skalieren, das PDF in Vorschau öffnen oder herunterladen. Und falls gerade das Adressfeld von Safari aktiv ist, wird das PDF ohne Umschweife heruntergeladen, wenn Sie die beiden Tasten Option+ Return verwenden.