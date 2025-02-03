Anzeige
Anzeige
Anzeige
gaby-salvisberg.jpg
Gaby Salvisberg
3. Feb 2025
Lesedauer 4 Min.

Bookmark-Checker

Sind meine Lesezeichen noch gültig?

Im Laufe der Zeit sammeln sich eine Menge Browser-Lesezeichen an, von denen man nicht weiss, ob sie noch gültig sind oder nicht. Die alle per Hand zu prüfen ist mühsam. Es gibt ein Tool zum Prüfen, ob die Bookmarks noch gültig sind und ob Sie welche doppelt haben.
Screenshot AM-Deadlink

AM-Deadlink prüft die Links in Ihren Browserlesezeichen, ob sie noch gültig sind

© Quelle: PCtipp.ch

Ein kleines, kostenloses Tool namens AM-Deadlink prüft Ihre Lesezeichen (Bookmarks), ob sie noch gültig sind und ob Sie doppelte Lesezeichen haben. Es ist in Englisch, ist aber nicht sehr schwer zu bedienen. Es funktioniert laut Anbieter in den Browsern Chrome, Brave, Firefox, Edge, Internet Explorer, Opera und Vivaldi. Wir haben die aktuelle Version unter Firefox wieder einmal angetestet.

Nach der Installation wählen Sie im Ausklappmenü oben links den Browser, dessen Lesezeichen bzw. Bookmarks Sie prüfen wollen. Die Lesezeichen werden dabei in Sekundenschnelle temporär ins Checktool importiert. Klicken Sie auf Check, um die Lesezeichen zu prüfen.

AM-Deadlink prüft die Links in Ihren Browserlesezeichen, ob sie noch gültig sind

 © Quelle: PCtipp.ch

Nun zeigt Ihnen das Tool an, welche der Lesezeichen noch stimmen (Status: OK), welche nicht erreichbar sind (Status: error) und welche nach einer Umleitung noch OK sind (Status: redirected, OK).

Wichtig zu wissen: Das Tool prüft nur, ob unter der Webadresse auch tatsächlich eine Seite erscheint. Es kann nicht beurteilen, ob sie noch den Inhalt zeigt, den Sie damals als Lesezeichen ablegen wollten. Zum Beispiel bei Seiten mit «redirected»-Status kann es sein, dass der Seitenbetreiber den Link nicht nur auf eine neue Seite umgelenkt hat, sondern dass der verlinkte Artikel vielleicht verschwunden ist und das Tool bloss auf die Startseite des Webseitenbetreibers umgeleitet worden ist.

Darum empfiehlt es sich, später im betroffenen Webbrowser nicht nur jene mit «error»-Status zu prüfen, sondern auch die umgeleiteten. Eine Umleitung kann temporär sein; sie klappt vielleicht beim nächsten Redesign der Webseite nicht mehr.

AM-Deadlink kann Ihnen zudem nur mitteilen, welche Links Sie prüfen sollten. Es kann ungültige Links nicht aus Ihren Bookmarks entfernen, da es keine Schreibrechte in Ihren eigentlichen Lesezeichen-Dateien hat.

Duplikate prüfen: Eine weitere Funktion ist die Prüfung nach Duplikaten. Haben Sie dieselbe Webseite gleich mehrmals in verschiedenen Ordnern «gebookmarkt»? Hierfür benutzen Sie im Menü Tools den Punkt Find Duplicates.

Bookmarks korrigieren

Fürs Ändern oder Löschen eines Lesezeichens gehen Sie so vor: Hat Ihnen AM-Deadlink ein Bookmark als fehlerhaft oder redirected angezeigt? Öffnen Sie den betroffenen Browser und darin die Lesezeichen-Verwaltung, oft mittels Ctrl+Shift+O (mit «O» wie «Otto») erreichbar. Platzieren Sie auf Ihrem Bildschirm die Lesezeichenverwaltung und das AM-Deadlink-Fenster nebeneinander. In AM-Deadlink klicken Sie mit rechts auf das fehlerhafte bzw. zu korrigierende Lesezeichen.  Im Kontextmenü wählen Sie Copy URL to clipboard. Wechseln Sie ins Fenster mit Ihrer Browser-Lesezeichenverwaltung, fügen Sie den kopierten Link mit Ctrl+V ins dortige Suchfeld ein und drücken Sie Enter. Jetzt können Sie das Lesezeichen aufrufen und gucken, wo Sie landen. Hat der Link geändert, kopieren Sie am besten die neue Adresse aus der Adresszeile und passen das Lesezeichen an diese Adresse an. Falls die Seite komplett verschwunden oder für Sie jetzt nutzlos ist, lässt sie sich in der Lesezeichenverwaltung löschen.

Hinweis: Falls AM-Deadlink Ihnen zum Beispiel für den Firefox nur eine Handvoll Bookmarks anzeigt, kann es sein, dass mehrere Firefox-Profile vorhanden sind. Gehen Sie in diesem Fall in AM-Deadlink zu File/Open file. Navigieren Sie zum dem Ordner, in welchem normalerweise die Firefox-Profile liegen. Das ist beispielsweise C:\Users\IhrName\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\. Dort schnappen Sie sich die places.sqlite-Datei aus dem Ordner, der das neuere Datum trägt.

Kommentare

Browser Firefox Internet Chrome Edge Opera Internet & Sicherheit
Anzeige
Anzeige

Neueste Beiträge

News
Streamingdienste via Sunrise nun auch ohne TV-Abo buchen
Neu können alle Sunrise-Kunden mit einem Mobile-, Internet- oder Home Security-Abo Streamingdienste bei Sunrise abonnieren – ein TV-Abo wird nicht mehr vorausgesetzt.
2 Minuten
NMGZ-Portraits-Patrick-sw.png
Patrick Hediger
31. Mär 2026
Mehr erfahren
News
Samsung: Mit dem Headset gegen die Reisekrankheit
Mit der kostenlosen Hearapy App von Samsung können Menschen, die unter der Reisekrankheit leiden, die Kopfhörer Galaxy Buds4 Pro einsetzen, um einen Ton zu erzeugen, der das Gleichgewichtssystem im Innenohr stimuliert und so die Beschwerden lindern soll.
3 Minuten
Boden_Boris_0614_frei_500x500.jpg
Boris Boden
1. Apr 2026
Mehr erfahren
Zu sehen ist auf dem Bild das neuste Nothing-Handy phone 4a pro
Tests
Mittelklasse deluxe
Smartphone Nothing Phone (4a) pro im PCtipp-Test
Das Nothing-Smartphone 4a pro ist nicht nur ein günstiges Mittelklasse-Handy. Auch leistungsseitig und punkto Bedienung setzt es Massstäbe. Der PCtipp-Test zeigt alle Vorzüge.
3 Minuten
NMGZ-Portraits-Daniel-sw.png
Daniel Bader
1. Apr 2026
Mehr erfahren

Das könnte Sie auch interessieren

Praxis
Windows-Pflege
CCleaner: ja oder nein?
Die Wartungs-Software CCleaner hält sich seit Jahren und ist bei vielen Anwendern beliebt. Doch braucht es dieses Tool heute noch? Und wenn ja, welche Version empfiehlt sich – die Free-Variante oder die kostenpflichtige Pro-Fassung?
6 Minuten
luca-diggelmann.jpg
Luca Diggelmann
25. Mär 2026
Praxis
Mail-Tipps
14 Tricks für Gmail
Googles Mail-Software Gmail kann viel mehr, als nur E-Mails anzuzeigen. Mit den richtigen Einstellungen wird Ihr Posteingang schneller, aufgeräumter – und verzeiht sogar peinliche Sende-Fehler. Unsere 14 Tricks machen Gmail auf dem PC noch effizienter.
8 Minuten
NMGZ-Portraits-Website.png
Pascal Scherrer
24. Mär 2026
Praxis
Fünf tolle Tricks für Firefox
Fünf clevere Tricks für deutlich mehr Spass mit Firefox.
1 Minute
luca-diggelmann.jpg
Luca Diggelmann
30. Mär 2026
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige

Kommentare