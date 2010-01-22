Letzte geöffnete Dateien («Recent») leeren

Lösung: Der Ordner «Recent» enthält Verknüpfungen zu den zuletzt verwendeten Dateien. Falls Sie neugierige User um sich haben, die gerne mal schauen, welche Dateien Sie so öffnen, dann kann es sinnvoll sein, diese Liste gelegentlich zu leeren.

Unter Windows XP gehen Sie zu Start/Ausführen und tippen recent ein. Es öffnet sich ein Explorerfenster mit dem Inhalt des Recent-Ordners. Löschen Sie darin einfach alle Verknüpfungen.

Unter Vista klicken Sie auf Start und danach mit Rechts auf Zuletzt verwendet. Hier finden Sie einen Eintrag Liste zuletzt verwendeter Elemente löschen.

Unter Windows 7 gehts so: Ein Klick auf Start, recent eintippen, ein Rechtsklick aufs gefundene Zuletzt besucht und ein Klick auf Liste zuletzt verwendeter Elemente löschen. Sie können auch im Startmenü zu Dokumente gehen, da finden Sie in der linken Spalte ebenfalls Zuletzt verwendet. (PCtipp-Forum)