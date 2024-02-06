Die letzten wichtigen Bildformate

Und schliesslich können wesentlich mehr Grafikprogramme mit pixelbasierten Fotos umgehen, als mit Vektorgrafiken, deren Bearbeitung ausserdem ein wenig Talent und Übung erfordert.

Bei den Vektorgrafiken spielen heute vor allem zwei Formate eine Rolle.

SVG

Das «Scalable Vector Graphics»-Format ist die empfohlene Spezifikation für Vektorgrafiken im Web. Praktisch alle Browser beherrschen dieses Format, das in jeder Auflösung scharfe Details zeigt. SVG wird auch von zahlreichen Office-Anwendungen verstanden, sodass sich solche Grafiken ohne weitere Konvertierungen in eine PowerPoint-Präsentation einbinden lassen.

Eigenschaften: Verlustfrei skalierbar, kann Transparenz enthalten; geeignet für Illustrationen, Logos, Pläne; nicht geeignet für Fotos oder Scans.

EPS

EPS ist die überlegene «Profi-Ausführung» von SVG. Bilder im Format «Encapsulated PostScript» sind so alt wie der Adobe Illustrator selbst, der 1987 vorgestellt wurde. EPS bietet eine hohe Farbtreue und unterstützt den Einsatz von Farbprofilen. Ausserdem kann es wesentlich komplexere Strukturen und Effekte speichern als SVG, bis hin Schlagschatten, Überlagerungen und ähnlichen Effekten. Deshalb spielt EPS im grafischen Gewerbe eine viel wichtigere Rolle als SVG. Allerdings bedingt der Umgang mit EPS-Dateien eine entsprechende Anwendung, wie Affinity Designer oder natürlich Adobe Illustrator. Auch die Handhabung der Zeichenwerkzeuge ist nicht immer trivial.

Eigenschaften: Beliebig verlustfrei skalierbar, kann Transparenz enthalten; speichert Farbprofile und kann zudem Schriften einbetten, damit sie am Zielrechner verfügbar sind.

Pixelbasierte Formate

JPEG

Mit pixelbasierten Formaten werden wir alle regelmässig konfrontiert, denn nur so werden digitale Fotos gespeichert. Die Auswahl an Formaten ist zwar grösser, aber immer noch angenehm übersichtlich.

Seit 1992 ist JPEG von der «Joint Photographic Experts Group» das Format der Wahl, um Fotos zu speichern. Das überzeugendste Argument für JPEG ist seine effiziente Komprimierung, sodass sich auch hoch aufgelöste Fotos via E-Mail verschicken oder im Web publizieren lassen. Die Kompression von JPEG lässt sich frei wählen, muss aber in jedem Fall angewendet werden. In der besten Qualität ist mit blossem Auge kein Unterschied zu erkennen, aber die Dateigrösse wird lediglich um etwa ein Drittel reduziert. Bei stärkerer Kompression fällt eine Datei auf bis zu einem Zehntel der ursprünglichen Grösse zusammen – dann aber mit überdeutlichen Artefakten, bis hin zur Unbrauchbarkeit des Bildmaterials.