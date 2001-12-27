27. Dez 2001
Lesedauer 2 Min.
Tipps & Tricks
Letztes Speicherdatum in Fusszeile ausgeben - Excel
Wie kann in einer Excel-Tabelle in der Fusszeile das Datum angegeben werden, wann die Datei das letzte mal aktualisiert, bzw. das letzte Mal gespeichert worden ist?
Setzen Sie dazu folgenden Code im VBA-Editor (ALT+F11) unter "Diese Arbeitsmappe" ein.
Allerdings wird damit auch wirklich nur das letzte Speicherdatum angegeben. Ob der Benutzer auch tatsächlich eine Aenderung vorgenommen hat, ist daraus nicht ersichtlich.
Der Eintrag in der Fusszeile wird bei jedem Speichervorgang aktualisiert.
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