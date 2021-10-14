LG-Fernseher: Bildinfos anzeigen

Je mehr Frames pro Sekunde, umso besser, aber das Mitzählen ist schwierig. Bei einigen Fernsehern von LG drücken Sie auf der Fernbedienung schnell und wie blöd auf die grüne Taste (etwa 15 Mal oder so), damit in der Ecke verborgene technische Daten angezeigt werden, etwa die Bildqualität oder -rate, die gerade zugespielt wird. Wenn Sie sich sattgesehen haben, drücken Sie auf der Fernbedienung die Zurück-Taste.