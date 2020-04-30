30. Apr 2020
Lesedauer 2 Min.
Libre Office
Libre Office Writer: Bilder in unterschiedlichen Formen darstellen – so gehts
Mit Libre Office Writer kann man Fotos oder andere Bilder mit unterschiedlichen Formen darstellen.
Lösung:
- Fügen Sie zuerst eine Form Ihrer Wahl ein. In Libre Office Writer wählen Sie hierzu oben im Menü Einfügen/Form und beispielsweise Grundformen/abgerundetes Rechteck.
- Klicken Sie einmal auf die Form, um sie auszuwählen.
- Gehen Sie erneut zum Menü und klicken auf Einfügen.
- Anschliessend wählen Sie Bild..., entscheiden sich für eines und klicken auf Öffnen. Nun wird das Bild innerhalb des abgerundeten Rechtecks abgebildet. Allerdings nur ein Ausschnitt davon.
- Um das Bild anzupassen, klicken Sie mit der rechten Maustaste auf die gewählte Form und klicken auf Fläche. Setzen Sie z.B. bei Skalierung ein Häkchen, um das ganze Bild in der Form darzustellen oder wählen Sie unter Stil und Position das für Sie passende.
Kommentare