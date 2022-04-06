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Claudia Maag
6. Apr 2022
Lesedauer 2 Min.

Open-Source-Software

LibreOffice: Benutzeroberfläche ändern

Mit LibreOffice können Sie mit wenigen Klicks die Benutzeroberfläche einzelner Apps oder gleich aller LibreOffice-Anwendungen ändern.

Hier ändern Sie die Benutzeroberfläche eines oder mehrerer LibreOffice-Programme

© (Quelle: Screenshot/PCtipp.ch)

Wollen Sie lieber mit Menübändern und Reitern (Registern) oder mit Symbolleisten und klassischen Menüs arbeiten? LibreOffice lässt Ihnen die Wahl.

Lösung:

  1. Öffnen Sie z. B. LibreOffice Writer.
  2. Im Menü klicken Sie auf Ansicht.
  3. Anschliessend gehts zum Menüpunkt Benutzeroberfläche.
  4. Bei den Benutzeroberflächeoptionen gibt es zwei Standard-Varianten: Symbolleisten und In Registern. Rechts sehen Sie jeweils eine Vorschau.
  5. Darunter finden Sie weitere Benutzeroberflächen-Optionen wie Symbolleisten kompakt, Seitenleiste, In Registern kompakt, Gruppiert kompakt oder Kontextabhängig kompakt.

  6. Wählen Sie das Gewünschte aus und klicken Sie auf Auf Writer anwenden – oder falls dies auf alle LibreOffice-Programme angewendet werden soll –, auf Auf alle.
  7. Klicken Sie nun auf Schliessen.

Hier finden Sie den Menüpunkt «Benutzeroberfläche»

 © Quelle: Screenshot/PCtipp.ch

Dies funktioniert sowohl mit LibreOffice Writer als auch mit LibreOffice Calc, LibreOffice Draw sowie Impress. Die aktuelle Version 7.2.6 ist über diese Webseite für Windows, macOS und Linux verfügbar.

Hinweis: Dies wurde unter Windows 11 (21H2) mit der LibreOffice-Version 7.2.6 durchgeführt.

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