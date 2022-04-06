6. Apr 2022
Lesedauer 2 Min.
Open-Source-Software
LibreOffice: Benutzeroberfläche ändern
Mit LibreOffice können Sie mit wenigen Klicks die Benutzeroberfläche einzelner Apps oder gleich aller LibreOffice-Anwendungen ändern.
Wollen Sie lieber mit Menübändern und Reitern (Registern) oder mit Symbolleisten und klassischen Menüs arbeiten? LibreOffice lässt Ihnen die Wahl.
Lösung:
- Öffnen Sie z. B. LibreOffice Writer.
- Im Menü klicken Sie auf Ansicht.
- Anschliessend gehts zum Menüpunkt Benutzeroberfläche.
- Bei den Benutzeroberflächeoptionen gibt es zwei Standard-Varianten: Symbolleisten und In Registern. Rechts sehen Sie jeweils eine Vorschau.
- Darunter finden Sie weitere Benutzeroberflächen-Optionen wie Symbolleisten kompakt, Seitenleiste, In Registern kompakt, Gruppiert kompakt oder Kontextabhängig kompakt.
- Wählen Sie das Gewünschte aus und klicken Sie auf Auf Writer anwenden – oder falls dies auf alle LibreOffice-Programme angewendet werden soll –, auf Auf alle.
- Klicken Sie nun auf Schliessen.
Dies funktioniert sowohl mit LibreOffice Writer als auch mit LibreOffice Calc, LibreOffice Draw sowie Impress. Die aktuelle Version 7.2.6 ist über diese Webseite für Windows, macOS und Linux verfügbar.
Hinweis: Dies wurde unter Windows 11 (21H2) mit der LibreOffice-Version 7.2.6 durchgeführt.
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