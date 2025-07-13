LibreOffice Calc: Diagrammfarben manuell oder aus Tabelle zuweisen

Klicken Sie mit rechts darauf und wählen Sie Datenpunkt formatieren. Im neuen Fenster gehts oben zu Fläche und zu Farbe. Wählen Sie eine Farbe aus. Falls Ihre Wunschfarbe fehlt, klappen Sie das Palette-Menü auf und suchen nach einer Palette, die Ihre Farbe enthält. Alternativ verwenden Sie unten rechts die Auswählen-Schaltfläche und schnappen sich dort die gewünschte Farbe. Wiederholen Sie dies für alle Segmente. Das wird auch die Farben in der Legende anpassen, sofern Ihr Diagramm eine Legende hat.

Wenn Sie allerdings häufig Diagramme verwenden und für die gleichen Kategorien immer die gleiche Farbe wollen, können Sie diese auch automatisch einfärben.

Automatisch richtig einfärben

Vorbereitung

Vielleicht haben Sie Ihre Standardfarben, die Sie immer wieder denselben Kategorien zuweisen. Die können Sie auch direkt in die Tabelle schreiben und für Ihr Diagramm verwenden.

Ermitteln Sie die Hex-Codes der Farben, die Sie verwenden wollen. Wenn Sie schon ein Diagramm haben, können Sie für jedes Segment einmal Datenpunkt formatieren gefolgt von Fläche aufrufen. Hier sehen Sie in der rechten Spalte den Hex-Code der Farbe. Für die Bananen ist es bei uns zum Beispiel ein dunkleres Gelb, welches den Hex-Code ffe994 trägt.