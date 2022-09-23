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Gaby Salvisberg
23. Sep 2022
Lesedauer 2 Min.

Tabellen-Tipp

LibreOffice Calc: Mehrere Hyperlinks entfernen

Sind in einer Tabelle viele Zellen unerwünschterweise mit einem Link versehen, braucht es einen Trick, die Links aus allen zu entfernen.

Hier schlägt wohl ein Bug zu: Ein verlinkter Begriff wird beim Versuch, den Hyperlink zu entfernen, einfach wiederholt; und die verlinkte Version des Wortes bleibt ebenfalls in der Zelle

© (Quelle: Screenshot PCtipp.ch)

Sie haben in LibreOffice Calc eine Tabelle, vielleicht mit Daten, die Sie von einer Website kopiert haben. Jetzt sind aber viele der Zellen mit einem Hyperlink versehen.

Hinweis: Wie Sie Hyperlinks in Word und Excel unterbinden und nachträglich entfernen, lesen Sie hier: «Word/Excel: Erstellen von Hyperlinks unterbinden».

Zurück zu Calc: Sie könnten eine Zelle mit rechts anklicken und Hyperlink entfernen wählen. Leider tut Calc hier manchmal etwas Unerwartetes, zumindest in der Version 7.3.6.2 und in einer uns vorliegenden Tabelle: Statt einfach den Hyperlink zu entfernen und den Text stehenzulassen, lässt es den verlinkten Begriff inklusive Link drin und fügt in der Zelle einfach noch eine nicht verlinkte Version des Textes ein. Man müsste nun den verlinkten Begriff dennoch manuell löschen.

Ausserdem: Wenn es viele verlinkte Zellen sind, ist das mit den einzelnen Rechtsklicks auf jede der Zellen nicht effizient.

Aber es gibt einen Trick: Markieren Sie die Spalte oder die betroffenen Zellen. Klicken Sie mit rechts drauf und wählen Sie im Kontextmenü Direkte Formatierung löschen (alternativ drücken Sie Ctrl+M bzw. Strg+M). Schon verschwinden die Verlinkungen.

Mit «Direkte Formatierung löschen» entfernen Sie Verlinkungen aus mehreren Zellen.

 © Quelle: PCtipp.ch

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