LibreOffice Calc: Zellen per Formel einfärben

Lösung: Ja, erreichen Sie mit einer bedingten Formatierung. Klicken Sie in die Zelle, die entsprechend eingefärbt werden soll. Öffnen Sie Format/Bedingte Formatierung und wählen Sie unter «Bedingung 1» die Option «Formel ist». Als Formel tippen Sie dies ein: Tabelle2.A1>=100. Bei der «Zellvorlage» wählen Sie Neue Vorlage und taufen sie z.B. «grün». Wechseln Sie zum Reiter Hintergrund und wählen den gewünschten Grünton aus. Klicken Sie auf OK.

Den roten Hintergrund erstellen Sie einfach auf die gleiche Weise als «Bedingung 2» mit der Formel Tabelle2.A1<100. Die bedingte Formatierung lässt sich per Formatpinsel in die weiteren Zellen kopieren. (PCtipp-Forum)