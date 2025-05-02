LibreOffice Calc: Zellvorlage nachträglich anpassen

Lösung: Sie müssen die Zellvorlage anpassen, auf welcher die verwendeten Vorlagen (hier Gut, Schlecht und Neutral) basieren. Klappen Sie am rechten Rand die Formatvorlagen (das Icon mit dem A und dem Pinsel) aus und greifen Sie zu den Zellvorlagen (oben das erste der kleinen Icons). Klappen Sie die vorhandenen Vorlagen auf, bis Sie jene entdecken, die Sie für die Zellen benutzt haben.

Klicken Sie z. B. mit rechts auf die Vorlage Gut und wählen Sie Ändern. Jetzt haben Sie zwei Möglichkeiten. Entweder ändern Sie die Schriftgrösse und allenfalls den Schriftschnitt Fett direkt im Reiter Schrift. Das hätte aber den Nachteil, dass Sie alle drei Vorlagen anpassen müssten, so auch Neutral und Schlecht.