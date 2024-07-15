15. Jul 2024
Lesedauer 2 Min.
Freeware-Tipp
LibreOffice Calc: Zwei Hochformat-Seiten auf eine Querformat-Seite drucken
Mit diesen Einstellungen drucken Sie ruckzuck statt zwei Hochformat-Seiten eine querformatige.
Wenn Sie in LibreOffice Calc zwei Seiten im Hochformat stattdessen im Querformat drucken möchten, gehen Sie folgendermassen vor.
- Im Menü wählen Sie Datei.
- Hier gehts zu Drucken. Alternative für Tastenkombi-Fans: Ctrl+P.
- Im Druckmenü finden Sie im unteren Bereich Seitenlayout. Ändern Sie bei Ausrichtung: von Automatisch auf Querformat.
- Zudem klappen Sie darunter den Bereich Weitere aus. Ändern Sie Seiten pro Blatt von 1 auf 2.
- Klicken Sie auf Drucken.
Hinweis: Diese Einstellungen verkleinern die Seite von A4 auf A5. Dies wurde mit LibreOffice 7.5 durchgeführt.
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