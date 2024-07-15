LibreOffice Calc: Zwei Hochformat-Seiten auf eine Querformat-Seite drucken

Wenn Sie in LibreOffice Calc zwei Seiten im Hochformat stattdessen im Querformat drucken möchten, gehen Sie folgendermassen vor.

Im Menü wählen Sie Datei. Hier gehts zu Drucken. Alternative für Tastenkombi-Fans: Ctrl+P. Im Druckmenü finden Sie im unteren Bereich Seitenlayout. Ändern Sie bei Ausrichtung: von Automatisch auf Querformat. Zudem klappen Sie darunter den Bereich Weitere aus. Ändern Sie Seiten pro Blatt von 1 auf 2. Klicken Sie auf Drucken.

Hinweis: Diese Einstellungen verkleinern die Seite von A4 auf A5. Dies wurde mit LibreOffice 7.5 durchgeführt.