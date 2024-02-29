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Claudia Maag
29. Feb 2024
Lesedauer 2 Min.

LibreOffice Writer

LibreOffice: Dokument mit Textcursor an gleicher Stelle öffnen

Wo haben Sie letztens mit der Bearbeitung aufgehört? Mit diesem Kniff wird das Writer-Dokument mit dem Textcursor an der gleichen Bearbeitungsposition geöffnet, an der Sie es gespeichert haben.

Die Felder Vor- und Nachnamen dürfen nicht leer sein

© (Quelle: Screenshot/PCtipp.ch)

Wenn Sie ein Dokument bearbeiten und es speichern, wird zwar der jüngste Inhalt gesichert, doch beim Öffnen des Writer-Dokuments springt der Textcursor an den Anfang des Textes. Es kann nützlich sein, zum Beispiel einer Masterarbeit, die man über Wochen oder Monate immer wieder bearbeitet, sogleich zu sehen, an welcher Stelle man zuletzt gearbeitet hat.

Dies funktioniert nur, wenn Sie in LibreOffice Ihren Namen angeben. Dies geht wie folgt:

  1. Öffnen Sie den LibreOffice-Writer.
  2. Wählen Sie das Menü Extras.

    Alternative: Alt+F12

  3. Hier gehts zu Optionen sowie anschliessend LibreOffice.
  4. Nun sehen Sie darunter Benutzerdaten.

  5. Stellen Sie sicher, dass die Felder Vor-/Nachname/Kürzel nicht leer sind. Tragen Sie in diesen drei Feldern die Daten ein

  6. Klicken Sie auf Anwenden und OK.

Ab sofort wird der LibreOffice Writer Ihre Dokumente direkt an der zuletzt bearbeiteten Stelle öffnen.

Hinweis: Dies wurde unter Windows 11 Pro (22H2) und der LibreOffice-Version 7.5.3.2 durchgeführt. Es wurde ein neues .odt-Textdokument erstellt.

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