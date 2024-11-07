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Gaby Salvisberg
7. Nov 2024
Lesedauer 2 Min.

Tipps & Tricks

LibreOffice: Formatvorlagen und Seiteneinstellungen ändern

Für Umsteiger von MS Word auf den LibreOffice Writer wohl eine der ersten Fragen: Wo und wie finde und verwalte ich Formatvorlagen? Und wie ändert man Seiteneinstellungen am besten?
Die Formatvorlagen im LibreOffice Writer

Formatvorlagen im LibreOffice Writer (hier Version 7.4.x)

© Quelle: PCtipp.ch

Lösung: Die sind in einer Formatvorlagenbox zu finden. Drücken Sie die Funktionstaste F11 oder öffnen Sie das Menü Formatvorlagen/Formatvorlagen verwalten. Nun erscheint eine Box. 

Die Symbole am oberen Rand bedeuten (von links nach rechts):

  • Absatzvorlagen
  • Zeichenvorlagen
  • Rahmenvorlagen
  • Seitenvorlagen
  • Listenvorlagen (Aufzählungen)
  • Tabellenvorlagen
  • Giesskannenmodus (wendet aktuelles Format schnell auf jedes Element an, das Sie anklicken)
  • Formatvorlagen-Aktionen

Um also etwa ein Seitenformat anzupassen, gehts zu Seitenvorlagen (viertes Icon von links). Hier klicken Sie mit der rechten Maustaste auf die zu ändernde Seitenvorlage und gehen zu Ändern. Hier sind alle Einstellungen zur gewählten Formatvorlage versammelt. Passen Sie an, was Sie ändern wollen.

Selbiges gilt für die anderen Formatvorlagen. Hier müsste Ihnen aber klar sein, ob das zu ändernde Format ein Absatz- oder Zeichenformat ist. Der Unterschied: Absatzformate gelten üblicherweise für ganze Absätze, Titel, inklusive Einzügen, Zeichenabstand und so weiter. Zeichenformate werden hingegen z. B. zum Auszeichnen einzelner Wörter mitten in einem Textabsatz verwendet.

Wählen Sie bei den Absatzformaten unten im Ausklappmenü am besten Hierarchisch. So sehen Sie schnell den logischen Aufbau der Formate. Hier ist auch ersichtlich, dass die meisten Formate auf dem Format «Standard» basieren. Wollen Sie etwa nur die Schrift bestimmter «Textkörper»-Elemente ändern, dann ändern Sie jene und heben gegebenenfalls bei «Verknüpft mit» die Verknüpfung zu «Standard» auf («- Keine -»). Wollen Sie Ihre Standardschrift generell ersetzen, passen Sie die Vorlage «Standard» an. Die anderen damit verknüpften Formatvorlagen, werden diese Änderung dadurch automatisch nachvollziehen. (PCtipp-Forum)

(Ursprung: 9.10.2014, Aktualisierung auf LibreOffice 7.4.x am 21.7.2023)

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