LibreOffice komplett zurücksetzen

Starten Sie wieder ein LibreOffice-Programm (z. B. den Writer), erscheint dieses mit den Standardeinstellungen, während im Hintergrund innerhalb von C:\Users\IhrName\AppData\Roaming\LibreOffice\4\ ein neuer Ordner namens user entsteht.

Unter Linux funktioniert es gleich. Dort liegt der Ordner bloss an einem anderen Platz, in der Regel in Ihrem /home-Verzeichnis, in welchem Sie die versteckten Dateien und Ordner anzeigen und nach diesem Ordner Ausschau halten: ~/.config/libreoffice/4.

Falls es keine Elemente gibt, die Sie aus dem ursprünglichen user-Ordner retten wollen, können Sie user_old danach löschen.

Hinweis: Die meisten Programme erstellen ihre Benutzerprofile innerhalb von C:\Users\IhrName\AppData\Roaming\. Die Namen der Ordner sind in der Regel aussagekräftig genug, um sie dem richtigen Programm zuzuordnen. Der obige Tipp zu LibreOffice kann im übertragenen Sinne auch bei anderen Anwendungen funktionieren. Erstellen Sie aber eine Sicherung eines Ordners, bevor Sie darin Daten umbenennen oder löschen.