LibreOffice: Nummerierung erst ab Seite 2 anzeigen

Wie Sie im LibreOffice Writer eine Fusszeile und die Seitennummerierung einfügen können, lesen Sie hier. Das haben Sie vermutlich bereits gemacht. Nun erscheinen aber die Nummerierungen auf allen Seiten; auch auf der ersten.

Lösung: Pflanzen Sie den Cursor irgendwo auf die erste Seite. Öffnen Sie die Formatvorlagen und wechseln Sie darin zu den Seitenvorlagen. Nun folgt ein Doppelklick auf Erste Seite, dann sollte die Nummerierung aus der Fusszeile verschwinden.