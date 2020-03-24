LibreOffice: QR-Code erstellen – so gehts

Seit Version 6.4 gibt es in der Open-Source-Software LibreOffice einen QR-Code-Generator. So verwenden Sie ihn.

Öffnen Sie das Menü Einfügen. Wählen Sie Objekt. Klicken Sie auf QR-Code. Im Pop-up-Fenster tippen Sie nun einen Text oder eine URL ein, beispielsweise www.pctipp.ch. Klicken Sie auf OK.

Dies funktioniert sowohl mit LibreOffice Writer als auch mit LibreOffice Calc und LibreOffice Draw sowie Impress. Die aktuelle Version 6.4.2 ist über diese Webseite für Windows, macOS und Linux verfügbar.