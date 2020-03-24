24. Mär 2020
Lesedauer 2 Min.
Open Source
LibreOffice: QR-Code erstellen – so gehts
Mit der Open-Source-Software für Text- und Tabellenbearbeitung kann man in wenigen Schritten einen QR-Code kreieren.
Seit Version 6.4 gibt es in der Open-Source-Software LibreOffice einen QR-Code-Generator. So verwenden Sie ihn.
- Öffnen Sie das Menü Einfügen.
- Wählen Sie Objekt.
- Klicken Sie auf QR-Code.
- Im Pop-up-Fenster tippen Sie nun einen Text oder eine URL ein, beispielsweise www.pctipp.ch.
- Klicken Sie auf OK.
Dies funktioniert sowohl mit LibreOffice Writer als auch mit LibreOffice Calc und LibreOffice Draw sowie Impress. Die aktuelle Version 6.4.2 ist über diese Webseite für Windows, macOS und Linux verfügbar.
Kommentare