29. Sep 2025
Lesedauer 2 Min.
Schon gewusst?
Mit LibreOffice QR-Codes erstellen
Mit der Open-Source-Software für Text- und Tabellenbearbeitung kann man in wenigen Schritten einen QR-Code kreieren.
So funktioniert der LibreOffice-QR-Generator:
- Öffnen Sie, beispielsweise in LibreOffice Writer, das Menü Einfügen.
- Wählen Sie Objekt.
- Klicken Sie auf QR-Code.
- Im Pop-up-Fenster tippen Sie nun einen Text oder eine URL ein, beispielsweise https://www.pctipp.ch.
- Klicken Sie auf OK.
Hinweis: Dies wurde mit der LibreOffice-Version 7.2.2.2 unter Windows 10 Pro (21H1) durchgeführt. Dieser Tipp funktioniert auch unter Windows 11.
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