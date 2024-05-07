LibreOffice: Unerwünschte Absatzmarken ersetzen

Gestern haben wir es hier für Word gezeigt, jetzt folgt noch die Anleitung für den LibreOffice Writer. Das Prinzip ist dasselbe wie in Word, aber die Suchen-/Ersetzen-Vorgänge erschliessen sich im Writer nicht so einfach, da Sie reguläre Ausdrücke verwenden müssen. Aber kein Problem: Wir helfen.

Schritt 1: Blenden Sie zur besseren Orientierung die nicht-druckbaren Zeichen ein. Setzen Sie, wie zuvor für Word beschrieben, überall dort zwei Absatzmarken, wo Sie am Schluss eine Absatzmarke haben wollen. Es hat damit also nach jedem Titel, Zwischentitel und Textabsatz eine Leerzeile.