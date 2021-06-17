17. Jun 2021
Lesedauer 2 Min.
Tipps & Tricks
LibreOffice Writer: Makro-Aufzeichnung aktivieren – so gehts
Nicht nur mit Microsoft Word kann man Makros aufzeichnen, sondern auch mit LibreOffice Writer. So aktivieren Sie die Funktion.
Nicht nur das Schreibprogramm der Redmonder, sondern auch die Freeware LibreOffice Writer kann Makros aufzeichnen. So aktivieren Sie die Funktion.
- Klicken Sie in der Menüleiste auf Extras und wählen Optionen. Alternativ: Alt+F12.
- Klicken Sie im Optionenfenster in der linken Spalte auf Erweitert.
- Setzen Sie ein Häkchen bei Makroaufzeichnung ermöglichen (eingeschränkt).
- Klicken Sie auf OK.
Hinweis: Dies wurde mit LibreOffice 7.1.0.3 durchgeführt.
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