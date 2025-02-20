Tipps & Tricks
LibreOffice Writer: Makro fürs Speichern als PDF
In LibreOffice Writer müssen Sie zunächst die Makro-Aufzeichnung aktivieren. Wie das geht, ist in diesem Tipp erklärt.
Wenn Sie anschliessend einen Vorgang, den Sie regelmässig durchführen, als Makro aufzeichnen möchten – beispielsweise ein Dokument als PDF exportieren –, gehen Sie folgendermassen vor:
- Wählen Sie im Menü Extras.
- Hier gehts zu Makros. Im Ausklappmenü sehen Sie nun Makro aufzeichnen, ausführen, bearbeiten, verwalten und mehr.
Falls Sie beim Klicken auf Makro ausführen eine Meldung erhalten, die Sie auf ein (64-)Java-Runtime-Environment (JRE) hinweist, lesen Sie auf der nächsten Seite weiter.
Fehlermeldung wegen Java Runtime Environment (JRE)
Falls Sie eine Java-Runtime-Environment-Meldung erhalten
Es ist möglich, dass Sie noch ein (64- bzw. 32-Bit) Java Runtime Environment (JRE, Java Laufzeitumgebung) benötigen, damit dies klappt. Die Autorin erhielt nach dem Aufzeichnen bzw. dem anschliessenden Ausführen-Versuch eine entsprechende Meldung.
Möglichkeit 1: Wahrscheinlich braucht Ihr Makro gar kein Java. Gehen Sie im LibreOffice Writer zu Extras/Optionen/Erweitert und deaktivieren Sie die Option Eine Java-Laufzeitumgebung verwenden. Oft reicht das bereits; das Makro lässt sich ausführen.
Möglichkeit 2: Falls dennoch eine Anwendung oder eine Funktion aufgerufen wird, die Java braucht, lassen Sie die Java-Einstellung aktiviert und installieren Sie die passende Java-Laufzeitumgebung.
Welche nehmen? In einem 32-Bit-Windows können Sie LibreOffice nur in der 32-Bit-Variante installieren. Auf einem 64-Bit-Windows könnten Sie entweder die 32- oder 64-Bit-Variante von LibreOffice vorfinden. Bei der fehlenden Laufzeitumgebung (JRE) müssen Sie herausfinden, in welcher Variante LibreOffice installiert ist. Gehen Sie in LibreOffice zu Hilfe/Über LibreOffice.
Hier sehen Sie hinter «Version» z.B. ein «(x64)». Das ist die 64-Bit-Version, daher benötigen Sie auch die 64-Bit JRE. Wäre hier von «(x86)» die Rede (so werden 32-Bit-Anwendungen aus historischen Gründen beziffert), müssten Sie bei der JRE zur 32-Bit-Variante greifen. Siehe hierzu auch die Wikiseite von LibreOffice.
JRE downloaden
- Infos zu JRE im Zusammenhang mit LibreOffice plus den Link zur Download-Seite finden Sie über diese Document-Foundation-Webseite.
- Dort finden Sie unter anderem den Bereich JRE-Download. Klicken Sie auf www.java.com/de/. Achten Sie darauf, dass die richtige Java-für-Windows-Version (64-Bit oder 32-Bit) heruntergeladen werden soll. Obacht! Die Java-Downloadseite schlägt auf 64-Bit-PCs immer die 64-Bit-Version vor. Falls aber Ihr LibreOffice als 32-Bit-Variante installiert wäre, müssten Sie unten auf den Link Siehe alle Java-Downloads klicken und dort auf Windows Offline (ohne den «64-Bit»-Zusatz) klicken. Ist Ihr LibreOffice in der x64-Version installiert, können Sie auch einfach auf Einverstanden und mit kostenlosem Download beginnen klicken.
- Speichern Sie die JRE-Datei. Anschliessend installieren Sie diese via Download-Ordner oder wo Sie diese gespeichert haben.
- Starten Sie nach der Installation LibreOffice neu.
- Nun wählen Sie im Menü Extras/Makros/Makro ausführen.
- Wählen Sie in der Bibliothek das zuvor gespeicherte Makro aus.
- Klicken Sie auf Ausführen.
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