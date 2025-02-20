LibreOffice Writer: Makro fürs Speichern als PDF

Möglichkeit 1: Wahrscheinlich braucht Ihr Makro gar kein Java. Gehen Sie im LibreOffice Writer zu Extras/Optionen/Erweitert und deaktivieren Sie die Option Eine Java-Laufzeitumgebung verwenden. Oft reicht das bereits; das Makro lässt sich ausführen.

Möglichkeit 2: Falls dennoch eine Anwendung oder eine Funktion aufgerufen wird, die Java braucht, lassen Sie die Java-Einstellung aktiviert und installieren Sie die passende Java-Laufzeitumgebung.

Welche nehmen? In einem 32-Bit-Windows können Sie LibreOffice nur in der 32-Bit-Variante installieren. Auf einem 64-Bit-Windows könnten Sie entweder die 32- oder 64-Bit-Variante von LibreOffice vorfinden. Bei der fehlenden Laufzeitumgebung (JRE) müssen Sie herausfinden, in welcher Variante LibreOffice installiert ist. Gehen Sie in LibreOffice zu Hilfe/Über LibreOffice.