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Claudia Maag
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Gaby Salvisberg
20. Feb 2025
Lesedauer 4 Min.

Tipps & Tricks

LibreOffice Writer: Makro fürs Speichern als PDF

Tätigkeiten, die Sie häufig wiederholen, können Sie auch in LibreOffice Writer als Makro aufzeichnen.
© (Quelle: Screenshot/PCtipp.ch)

In LibreOffice Writer müssen Sie zunächst die Makro-Aufzeichnung aktivieren. Wie das geht, ist in diesem Tipp erklärt.

Wenn Sie anschliessend einen Vorgang, den Sie regelmässig durchführen, als Makro aufzeichnen möchten – beispielsweise ein Dokument als PDF exportieren –, gehen Sie folgendermassen vor:

  1. Wählen Sie im Menü Extras.
  2. Hier gehts zu Makros. Im Ausklappmenü sehen Sie nun Makro aufzeichnen, ausführen, bearbeiten, verwalten und mehr.

Makros-Funktionen in LibreOffice Writer

 © Quelle: Screenshot/PCtipp.ch

  • Wählen Sie Makro aufzeichnen.
  • Führen Sie die gewünschten Schritte in LibreOffice Writer durch. Beispielsweise können Sie im PDF-Optionen-Fenster die gewünschten Details zur Auswahl oder Komprimierung auswählen.

    • PDF-Optionen

     © Quelle: Screenshot/PCtipp.ch

  • Wenn Sie fertig sind, klicken Sie im kleinen Fenster auf Aufzeichnung beenden.
  • Nun können Sie das Makro benennen und den Speicherort bzw. das Modul wählen.

    • Makro benennen und speichern

     © Quelle: Screenshot/PCtipp.ch

  • Klicken Sie auf Speichern.
  • Um das soeben aufgezeichnete Makro zu starten, wiederholen Sie die Schritte 1 und 2 und wählen Makro ausführen.
  • Wählen Sie in der Bibliothek das zuvor gespeicherte Makro aus.
  • Klicken Sie auf Ausführen.

    • Hinweis 1: Dies wurde mit LibreOffice 7.1.3.2 (x64) durchgeführt.

    Falls Sie beim Klicken auf Makro ausführen eine Meldung erhalten, die Sie auf ein (64-)Java-Runtime-Environment (JRE) hinweist, lesen Sie auf der nächsten Seite weiter.

    Fehlermeldung wegen Java Runtime Environment (JRE)

    Falls Sie eine Java-Runtime-Environment-Meldung erhalten

    Es ist möglich, dass Sie noch ein (64- bzw. 32-Bit) Java Runtime Environment (JRE, Java Laufzeitumgebung) benötigen, damit dies klappt. Die Autorin erhielt nach dem Aufzeichnen bzw. dem anschliessenden Ausführen-Versuch eine entsprechende Meldung.

    Beim Ausführen meckert LibreOffice, dass eine JRE (Java Runtime Environment) fehlt

     © Quelle: PCtipp.ch

    Möglichkeit 1: Wahrscheinlich braucht Ihr Makro gar kein Java. Gehen Sie im LibreOffice Writer zu Extras/Optionen/Erweitert und deaktivieren Sie die Option Eine Java-Laufzeitumgebung verwenden. Oft reicht das bereits; das Makro lässt sich ausführen.

    Möglichkeit 2: Falls dennoch eine Anwendung oder eine Funktion aufgerufen wird, die Java braucht, lassen Sie die Java-Einstellung aktiviert und installieren Sie die passende Java-Laufzeitumgebung.

    Welche nehmen? In einem 32-Bit-Windows können Sie LibreOffice nur in der 32-Bit-Variante installieren. Auf einem 64-Bit-Windows könnten Sie entweder die 32- oder 64-Bit-Variante von LibreOffice vorfinden. Bei der fehlenden Laufzeitumgebung (JRE) müssen Sie herausfinden, in welcher Variante LibreOffice installiert ist. Gehen Sie in LibreOffice zu Hilfe/Über LibreOffice.

    Hier finden Sie die Versions- und Architektur-Info. Dieses LibreOffice ist in der 64-Bit-Variante installiert

     © Quelle: PCtipp.ch

    Hier sehen Sie hinter «Version» z.B. ein «(x64)». Das ist die 64-Bit-Version, daher benötigen Sie auch die 64-Bit JRE. Wäre hier von «(x86)» die Rede (so werden 32-Bit-Anwendungen aus historischen Gründen beziffert), müssten Sie bei der JRE zur 32-Bit-Variante greifen. Siehe hierzu auch die Wikiseite von LibreOffice.

    Java JRE

     © Quelle: wiki.documentfoundation.org

    JRE downloaden

    1. Infos zu JRE im Zusammenhang mit LibreOffice plus den Link zur Download-Seite finden Sie über diese Document-Foundation-Webseite.
    2. Dort finden Sie unter anderem den Bereich JRE-Download. Klicken Sie auf www.java.com/de/. Achten Sie darauf, dass die richtige Java-für-Windows-Version (64-Bit oder 32-Bit) heruntergeladen werden soll. Obacht! Die Java-Downloadseite schlägt auf 64-Bit-PCs immer die 64-Bit-Version vor. Falls aber Ihr LibreOffice als 32-Bit-Variante installiert wäre, müssten Sie unten auf den Link Siehe alle Java-Downloads klicken und dort auf Windows Offline (ohne den «64-Bit»-Zusatz) klicken. Ist Ihr LibreOffice in der x64-Version installiert, können Sie auch einfach auf Einverstanden und mit kostenlosem Download beginnen klicken.

    3. Speichern Sie die JRE-Datei. Anschliessend installieren Sie diese via Download-Ordner oder wo Sie diese gespeichert haben.

    4. Starten Sie nach der Installation LibreOffice neu.
    5. Nun wählen Sie im Menü Extras/Makros/Makro ausführen.
    6. Wählen Sie in der Bibliothek das zuvor gespeicherte Makro aus.

    7. Klicken Sie auf Ausführen.
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