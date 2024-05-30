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Claudia Maag
30. Mai 2024
Lesedauer 2 Min.

Open-Source

LibreOffice Writer: Serienbrief-E-Mail einrichten – so gehts

Sie können in LibreOffice Serienbriefe mit Ihrem E-Mail-Konto verschicken.

Hier finden Sie die Einstellungen für die Serien-E-Mail

© (Quelle: Screenshot/PCtipp.ch)

Damit Sie mit LibreOffice mit Ihrem E-Mail-Konto Serien-E-Mails verschicken können, gehen Sie folgendermassen vor:

  1. Öffnen Sie LibreOffice Writer.
  2. Gehen Sie zum Menüpunkt Extras.
  3. Wählen Sie Optionen (Zahnradsymbol).
  4. Hier finden Sie in der linken Spalte weiter unten LibreOffice Writer. Klicken Sie auf das Plus-Symbol links davon.
  5. Zuunterst gehen Sie zu Serien-E-Mail.
  6. Unter Benutzerinformation tippen Sie anschliessend Ihren Namen und darunter die favorisierte E-Mail-Adresse. Standardmässig werden Antworten an diese Mailadresse geschickt. Sie können jedoch eine andere verwenden, indem Sie Sende Antworten an andere E-Mail-Adresse anhaken.
  7. Zudem müssen Sie die Postausgangsserver-Einstellungen (SMTP) eingeben. Bei Gmail ist das beispielsweise smtp.gmail.com. Eine kurze Suche wird da weiterhelfen. Der Port ist standardmässig mit 587 angegeben.
  8. Klicken Sie auf Anwenden, um dies zu speichern, aber das Dialogfeld noch nicht zu schliessen.
  9. Jetzt können Sie auf den Button Einstellung testen klicken, um es auszuprobieren.
  10. Wenn Ihre E-Mail-Konto-Einstellungen korrekt sind, werden sowohl Netzwerkverbindung als auch Postausgangsserver-Tests als erfolgreich angezeigt.

Nach dem Ausfüllen Ihrer E-Mail-Informationen können Sie die Einstellung testen

 © Quelle: Screenshot/PCtipp.ch

Hinweis: Dies wurde mit einem Windows-11-Pro Gerät (22H2) und der LibreOffice-Version 7.2.2.2 durchgeführt.

Wie Sie Serienbriefe und -Mails in Microsoft Office erstellen, ist übrigens in dieser Schritt-für-Schritt-Anleitung erklärt.

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