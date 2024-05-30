30. Mai 2024
Lesedauer 2 Min.
Open-Source
LibreOffice Writer: Serienbrief-E-Mail einrichten – so gehts
Sie können in LibreOffice Serienbriefe mit Ihrem E-Mail-Konto verschicken.
Damit Sie mit LibreOffice mit Ihrem E-Mail-Konto Serien-E-Mails verschicken können, gehen Sie folgendermassen vor:
- Öffnen Sie LibreOffice Writer.
- Gehen Sie zum Menüpunkt Extras.
- Wählen Sie Optionen (Zahnradsymbol).
- Hier finden Sie in der linken Spalte weiter unten LibreOffice Writer. Klicken Sie auf das Plus-Symbol links davon.
- Zuunterst gehen Sie zu Serien-E-Mail.
- Unter Benutzerinformation tippen Sie anschliessend Ihren Namen und darunter die favorisierte E-Mail-Adresse. Standardmässig werden Antworten an diese Mailadresse geschickt. Sie können jedoch eine andere verwenden, indem Sie Sende Antworten an andere E-Mail-Adresse anhaken.
- Zudem müssen Sie die Postausgangsserver-Einstellungen (SMTP) eingeben. Bei Gmail ist das beispielsweise smtp.gmail.com. Eine kurze Suche wird da weiterhelfen. Der Port ist standardmässig mit 587 angegeben.
- Klicken Sie auf Anwenden, um dies zu speichern, aber das Dialogfeld noch nicht zu schliessen.
- Jetzt können Sie auf den Button Einstellung testen klicken, um es auszuprobieren.
- Wenn Ihre E-Mail-Konto-Einstellungen korrekt sind, werden sowohl Netzwerkverbindung als auch Postausgangsserver-Tests als erfolgreich angezeigt.
Hinweis: Dies wurde mit einem Windows-11-Pro Gerät (22H2) und der LibreOffice-Version 7.2.2.2 durchgeführt.
Wie Sie Serienbriefe und -Mails in Microsoft Office erstellen, ist übrigens in dieser Schritt-für-Schritt-Anleitung erklärt.
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