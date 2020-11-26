Ihre Lieblings-News in Firefox und Chrome versammeln

Natürlich kann man sich online die Newsmeldungen anschauen, indem man jede News-Webseite «zu Fuss» besucht und durch die bevorzugten Rubriken scrollt. Oder Sie setzen etwas wie «https://news.google.ch» als Startseite und lassen sich die News nach Googles Gutdünken vorfiltern. Es geht aber auch anders.

Eine kostenlose Browser-Erweiterung namens Feedbro versammelt die News per RSS-Feed in Ihrem Browser. Wir zeigen es am Beispiel von Mozilla Firefox; in Chrome, Vivaldi und Edge funktioniert es aber sehr ähnlich. Öffnen Sie Firefox und surfen Sie zur Feedbro Add-on-Webseite. Falls Sie stattdessen Google Chrome, den neuen Edge-Browser oder Vivaldi verwenden, gibts das Feedbro Add-on hier auch für diesen.

Klicken Sie auf der Add-on-Seite auf Zu Firefox hinzufügen (oder sinngemäss Zu Chrome hinzufügen). Bestätigen Sie die Rückfrage «Feedbro hinzufügen?» mit einem Klick auf Hinzufügen. Im Info-Dialog zur Installation der Erweiterung klicken Sie auf OK.

In Ihrer Firefox-Symbolleiste taucht ein oranges Feedbro-Icon auf. Klicken Sie drauf, sehen Sie Ihren (noch leeren) Feed vor sich. Was Ihnen ebenfalls auffallen dürfte: Die Erweiterung spricht derzeit nur Englisch (sie könnte auch Finnisch, aber das wird den wenigsten von Ihnen weiterhelfen).