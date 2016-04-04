Lightroom: RAW und JPEG gemeinsam verwalten

Lightroom ist in erster Linie ein RAW-Converter, der ein klares Ziel verfolgt: Ein RAW geht rein, ein JPEG kommt raus. (Oder ein TIF oder eine Photoshop-Datei oder was auch immer.) Lightroom kann aber auch JPEG-Dateien bearbeiten, allerdings mit deutlich eingeschränkten Möglichkeiten. Doch warum sollte man dieselbe Aufnahme als RAW und als JPEG speichern?

Einige Fotografen scheuen die Arbeit, eine RAW-Datei zu entwickeln und sind mit der Qualität der JPEGs bestens bedient; trotzdem möchten sie die RAW-Datei zur Sicherheit behalten, falls ein Foto eine massive Überarbeitung benötigt. Andere nutzen die Spielereien der Kamera (Retro-Effekte etc.), die jedoch nur mit JPEGs funktionieren; für die «ernsthafte» Umsetzung wird später auf das RAW-Format zurückgegriffen.

Zum Glück erfüllt Lightroom bei der Verwaltung beider Formate jeden Wunsch. Der Weg dorthin erschliesst sich aber nicht dadurch, dass man auf ein Bedienelement starrt. Nein, dieser Schleier gehört anständig gelüftet.

Unterschiedlicher Import

Sie haben also in der Kamera das Aufnahmeformat «RAW+JPEG» gewählt und jetzt ist jedes Foto zweimal auf der Speicherkarte vorhanden. (Oder in einem Ordner, falls Sie die Fotos bereits auf den Rechner kopiert haben.) Das sieht etwa so aus: