12. Aug 2022
Lesedauer 2 Min.
Tipps & Tricks
LinkedIn-Beitrag als Entwurf speichern
Mittlerweile kann man begonnene Beiträge, die man später fertigstellen möchte, als Entwurf speichern. So gehts.
Sie beginnen auf der Business-Netzwerkplattform LinkedIn einen Beitrag zu schreiben, werden aber unterbrochen. Immerhin gibt es seit diesem Jahr die Möglichkeit, diesen Beitrag als Entwurf zu speichern.
- Nachdem Sie via Beitrag-beginnen-Feld mit Tippen begonnen haben, befinden Sie sich im «Beitrag erstellen» Fenster.
Hinweis: Dies wurde mit der LinkedIn-Webversion durchgeführt. Doch es funktioniert auch in der mobilen App, nachdem Sie via Posten-Tab einen Beitrag erstellen und links oben aufs X-Zeichen tippen. Tippen Sie anschliessend auf Speichern.
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