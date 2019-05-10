Liste aus Dateinamen erstellen und in Excel importieren

Jetzt haben Sie das schwarze Konsolenfenster vor sich (auch Eingabeaufforderung oder Kommandozeile genannt). Tippen Sie hier einmal den folgenden Befehl ein: dir *.mp3 /w und drücken Sie Enter. Anstelle von *mp3 müssen Sie den betroffenen Dateityp angeben, also z.B. *.mid oder *.xlsx.

Zur Erklärung: Der Befehl dir listet Dateien auf. Mit *.mid (oder *.mp3) schränken Sie die anzuzeigenden Dateien auf den Dateityp MID bzw. MP3 ein. Der Schalter /w sorgt dafür, dass nur der Dateiname erscheint; ohne ihn wären vor jedem Dateinamen auch die hier nicht gewünschten Infos wie Dateigrösse oder Datum zu sehen. Versuchen Sie es ruhig mit beiden Befehlen. Leeren Sie bei Bedarf das Fenster durch Eingabe von cls (gefolgt von Enter).

Jetzt haben Sie die Wahl: Sind es nur wenige Dateien, können Sie deren Dateinamen direkt im Konsolenfenster markieren und kopieren, siehe Tipp «Variante: Kopieren». Sind es mehr Dateien, können Sie die Ausgabe des Befehls in eine Textdatei leiten. Die können Sie später in Excel öffnen. Siehe «Variante: Textdatei».

Variante: Kopieren