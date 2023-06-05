Das Bild reicht
Live-Photos vom Video befreien
Live-Photos gehören zu interessantesten Möglichkeiten der Kamera-App des iPhones. Dabei wird jedes reguläre Foto von einem drei Sekunden langen Video mit Ton ummantelt, genauer: je 1,5 Sekunden vor und nach dem eigentlichen Bild. Und weil wir alle wissen, wie aufwendig der Schnitt bei klassischen Videos ist, werden die Live-Photos zu einer willkommenen Alternative, um eine Szene spontan und ohne Nachbearbeitung zu filmen – und zwar genau dann, wenn auch das reguläre Bild aufgenommen wird.
Allerdings kommt es zuweilen vor, dass ein Live-Photo aufgenommen wird, obwohl das Video eigentlich gar nicht gewollt war – und nun stellt sich die Frage, wie man das Video wieder loswird.
Eine Möglichkeit besteht darin, den Video-Teil zu deaktivieren; (1) doch das Video bleibt trotzdem gespeichert. Um nur das Bild zu behalten, tippen Sie in der Fotos-App rechts oben auf die drei Punkte (2) und wählen im Einblendmenü den Befehl Duplizieren. Wählen Sie anschliessend Als Standfoto duplizieren, (3) um eine exakte Kopie des Bildes zu speichern – aber ohne das Video. Danach löschen Sie das Original, also das Live-Photo.
Tipp: Es geht sogar noch besser. Öffnen Sie das Live-Photo und tippen Sie auf Bearbeiten. Mit einem weiteren Tippen auf das Live-Photo-Symbol unten links (1) fächert sich die Videospur auf. Bewegen Sie den Regler an die gewünschte Stelle und tippen Sie auf Als Schlüsselfoto festlegen. (2) Jetzt ist es dieses Bild, das anschliessend in der klassischen 12-Mpx-Auflösung extrahiert wird. Der Vorgang lässt sich beliebig oft wiederholen.
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