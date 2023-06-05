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Klaus Zellweger
5. Jun 2023
Lesedauer 2 Min.

Das Bild reicht

Live-Photos vom Video befreien

Live-Photos sind faszinierend. Aber wenn nur das Bild zählt, wird das Video zum Ballast. So werden Sie es los.

Live-Photos üben ihren eigenen Reiz aus; doch manchmal werden sie aus Versehen aufgenommen

© (Quelle: PCtipp.ch)

Live-Photos gehören zu interessantesten Möglichkeiten der Kamera-App des iPhones. Dabei wird jedes reguläre Foto von einem drei Sekunden langen Video mit Ton ummantelt, genauer: je 1,5 Sekunden vor und nach dem eigentlichen Bild. Und weil wir alle wissen, wie aufwendig der Schnitt bei klassischen Videos ist, werden die Live-Photos zu einer willkommenen Alternative, um eine Szene spontan und ohne Nachbearbeitung zu filmen – und zwar genau dann, wenn auch das reguläre Bild aufgenommen wird.

Allerdings kommt es zuweilen vor, dass ein Live-Photo aufgenommen wird, obwohl das Video eigentlich gar nicht gewollt war – und nun stellt sich die Frage, wie man das Video wieder loswird.

Eine Möglichkeit besteht darin, den Video-Teil zu deaktivieren; (1) doch das ­Video bleibt trotzdem gespeichert. Um nur das Bild zu behalten, tippen Sie in der Fotos-App rechts oben auf die drei Punkte (2) und wählen im Ein­blendmenü den Befehl Duplizieren. Wählen Sie anschliessend Als Standfoto duplizieren, (3) um eine exakte Kopie des Bildes zu speichern – aber ohne das Video. Danach löschen Sie das Original, also das Live-Photo.

So werden die Videos von Live-Photos unterdrückt – oder komplett gelöscht

 © Quelle: PCtipp.ch

Tipp: Es geht sogar noch besser. Öffnen Sie das Live-Photo und tippen Sie auf Bearbeiten. Mit einem weiteren Tippen auf das Live-Photo-Symbol unten links (1) fächert sich die ­Videospur auf. Bewegen Sie den Regler an die gewünschte Stelle und tippen Sie auf Als Schlüsselfoto festlegen. (2) Jetzt ist es dieses Bild, das anschliessend in der klassischen 12-Mpx-Auflösung extrahiert wird. Der Vorgang lässt sich beliebig oft wiederholen.

Aus dem Filmteil des Live-Photos wird eine einzelne Aufnahme extrahiert

 © Quelle: PCtipp.ch

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