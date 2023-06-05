Live-Photos vom Video befreien

Live-Photos gehören zu interessantesten Möglichkeiten der Kamera-App des iPhones. Dabei wird jedes reguläre Foto von einem drei Sekunden langen Video mit Ton ummantelt, genauer: je 1,5 Sekunden vor und nach dem eigentlichen Bild. Und weil wir alle wissen, wie aufwendig der Schnitt bei klassischen Videos ist, werden die Live-Photos zu einer willkommenen Alternative, um eine Szene spontan und ohne Nachbearbeitung zu filmen – und zwar genau dann, wenn auch das reguläre Bild aufgenommen wird.

Allerdings kommt es zuweilen vor, dass ein Live-Photo aufgenommen wird, obwohl das Video eigentlich gar nicht gewollt war – und nun stellt sich die Frage, wie man das Video wieder loswird.

Eine Möglichkeit besteht darin, den Video-Teil zu deaktivieren; (1) doch das ­Video bleibt trotzdem gespeichert. Um nur das Bild zu behalten, tippen Sie in der Fotos-App rechts oben auf die drei Punkte (2) und wählen im Ein­blendmenü den Befehl Duplizieren. Wählen Sie anschliessend Als Standfoto duplizieren, (3) um eine exakte Kopie des Bildes zu speichern – aber ohne das Video. Danach löschen Sie das Original, also das Live-Photo.