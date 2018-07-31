Logitech-Maus: Doppelklick auf dem Scrollrad

Ein Drehen am Mausrad scrollt aufwärts oder abwärts, ein Links-/Rechts-Kippen des Rades scrollt seitwärts. Das Rad lässt sich auch klicken. Früher war es eine Art Standard, dort den Doppelklick anzubringen. Irgendwann hat Logitech dies umgestellt und zeigt beim Klick eine Art Zoom-Funktion an. Wenn Sie diese nicht brauchen, bekommen Sie den Doppelklick auf diese Taste zurück.

Erst die SetPoint-Software herunterladen: Installieren Sie zunächst Logitech SetPoint. Das Tool ist hier zu finden und sollte mit den allermeisten heute noch benutzten Logitech-Mäusen funktionieren: https://support.logitech.com/de_ch/software/setpoint

Falls Sie nicht sicher sind: Schauen Sie sich die Angaben auf der Unterseite der Maus an. Hinter «M/N:» steht eine Bezeichnung, z.B. M-UAG120 oder M-BY112A. Googeln Sie nach Logitech in Kombination mit der gefundenen Nummer. Sie finden in der Regel eine Logitech-Seite über diese Maus (achten Sie darauf, dass Sie wirklich bei logitech.com landen). Gehen Sie darin zu Downloads. Schnappen Sie sich die passende SetPoint-Software für Ihre Windows-Version (hier z.B. Windows 10 64 Bit). Meist schlägt die Webseite automatisch die richtige Version vor. Sind Sie auf der englischsprachigen Seite gelandet, klicken Sie auf Download now. Die Software ist mehrsprachig und wird automatisch zu Deutsch wechseln.