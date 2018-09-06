Logitech SetPoint funktioniert nicht

Um bei einer Logitech-Maus zum Beispiel den Doppelklick auf die Mausrad-Taste zu legen, müssen Sie zur Logitech-Treibersoftware greifen, die sich unter dem Namen SetPoint installiert. Wie das im Detail geht, haben wir in diesem Artikel beschrieben: Logitech-Maus: Doppelklick auf dem Scrollrad.

Aber was, wenn die Maus Ihre Einstellung mitten in der Arbeit vergisst? Der Cursor fährt noch herum, auch normale Links- und Rechtsklicks klappen, aber die Maus reagiert plötzlich nicht mehr aufs geklickte Mausrad, das eigentlich einen Doppelklick ausführen sollte. Natürlich läge es nahe, die SetPoint-Settings einfach nochmals aufzurufen. Aber der Besuch unter Systemsteuerung/Hardware & Sound/Maus (Windows 7) bzw. via Start/Einstellungen/Geräte/Maus/Weitere Optionen (Windows 10) schlägt fehl: Sobald Sie zum Reiter SetPoint Settings wechseln, ist Schluss: Das Maus-Einstellungsfenster schliesst sich, ohne das SetPoint-Fenster zu öffnen.

Schnelle Abhilfe gibts via Task-Manager. Drücken Sie Ctrl+Shift+Esc (Strg+Umschalt+Esc), um ihn zu öffnen. Unter Windows 10 klicken Sie allenfalls noch auf Mehr Details. Wechseln Sie in Windows 7 zum Reiter Prozesse, in Windows 10 zum Reiter Details. Sortieren Sie die Tasks alphabetisch, indem Sie in der ersten Spalte auf den Spaltentitel Abbildname bzw. Name klicken. Scrollen Sie zu S wie SetPoint. Klicken Sie mit rechts auf SetPoint.exe und wählen Sie Task beenden bzw. Prozess beenden. Falls auch noch ein Task SetPoint32.exe vorhanden ist, «killen» Sie diesen auf dem gleichen Weg.