Logitech: Smart Actions verwenden – so gehts

Mit Smart Actions können Sie Routine-Arbeitsabläufe automatisieren. Sie können zum Beispiel in einem Zoom-Call per Tastendruck das Mikrofon stummschalten. Oder per Mausklick eine URL öffnen. Zudem können Sie auch ihre eigenen intelligenten Aktionen erstellen.

Hinweis: Hierfür müssen Sie sich bei Logitech Options anmelden. Wer neuere Logitech-Peripherie (Webcam, Mäuse) verwendet, kann die Logi Options+ Software kostenlos herunterladen, sofern noch nicht geschehen.