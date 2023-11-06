6. Nov 2023
Lesedauer 3 Min.
Logi Options+
Logitech: Smart Actions verwenden – so gehts
Logi Smart Actions sind nun für alle Ihre verbundenen Geräte verfügbar.
Mit Smart Actions können Sie Routine-Arbeitsabläufe automatisieren. Sie können zum Beispiel in einem Zoom-Call per Tastendruck das Mikrofon stummschalten. Oder per Mausklick eine URL öffnen. Zudem können Sie auch ihre eigenen intelligenten Aktionen erstellen.
Hinweis: Hierfür müssen Sie sich bei Logitech Options anmelden. Wer neuere Logitech-Peripherie (Webcam, Mäuse) verwendet, kann die Logi Options+ Software kostenlos herunterladen, sofern noch nicht geschehen.
- Öffnen Sie die App Logitech Options. Wenn Sie die jüngste Version installieren, sollten Sie beim erneuten Öffnen direkt auf Smart Actions hingewiesen werden.
- Sollte dies nicht der Fall sein, fahren Sie mit der Maus über eines der bereits hinzugefügten Geräte. Jetzt erscheint die Schaltfläche Mit Options+ verwenden. Klicken Sie darauf.
- Im oberen Bereich sollten Sie nun Smart Actions finden. Bei der ersten Verwendung werden Sie durch eine Produkterklärung geführt.
Hinweis: Dies wurde mit einem Windows-11-Pro-Gerät (23H2) und der Logi Options+-Desktop-Version 1.56.474970 durchgeführt.
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