Mac-Daten unter Windows lesen?

Leider haben Sie uns recht wenig über die Dateien mitgeteilt, die Sie umwandeln möchten. Handelt es sich dabei um ganze Disketten oder andere Mac-Formatierte Datenträger (Zip, JAZ), hilft Ihnen ein Zusatzprogramm, die Dateien auszulesen. In diesem Bereich gibt es verschiedene Anbieter. Auf der deutschen Profifoto-Webseite [1] finden Sie einige nützliche Tipps und Tools zu diesem Thema.

Falls Sie die Mac-Dateien per Mail erhalten, geht es aber eher darum, ein Programm zu finden, welches diese Dateien öffnen kann. Wenn es das selbe Programm für beide Betriebssysteme gibt, können diese untereinander die Daten recht einfach austauschen. So können Sie problemlos in Word 97 oder Word 2000 Dokumente öffnen, die mit Microsoft Word für Mac erstellt wurden.

Sollten Sie die Windows-Version des Programms nicht besitzen, versuchen Sie es über Dateiimport. Viele Programme sind mit Importfiltern ausgerüstet, die Sie normalerweise über das Menü "Datei, Importieren" oder "Datei, Öffnen/Importieren" erreichen.

Am besten finden Sie mit den Mac-Benutzern, mit denen Sie Daten austauschen, ein gemeinsames Dateiformat, das von beiden "Seiten" gelesen bzw. geschrieben werden kann. Bei Text-Dateien ist es z.B. das "Rich Text Format" (RTF) und bei Bildern werden Sie mit "Tagged Image Files" (TIF) keine Probleme haben.