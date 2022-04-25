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Klaus Zellweger
25. Apr 2022
Lesedauer 2 Min.

Nicht jetzt, aber später

Der Mac, das iPad und die Leseliste

Manche Dinge sind auf dem iPad am falschen Platz.

Nicht alles kann und will sofort gelesen werden

© (Quelle: PCtipp)

Am Morgen steht mein iPad für den Medienkonsum und vor allem für die Lektüre im Internet. Regelmässig fallen dabei Artikel an, die ich gerne weiterverfolgen würde, aber das iPad ist das falsche Umfeld dafür. Vielleicht wird eine Mac-Software beschrieben. Vielleicht sind aber auch umfassende Eingaben oder eine Anmeldung nötig – und ich habe gerade keine Lust, mir an der iPad-Tastatur die Finger zu brechen.

In solchen Fällen wird die Seite einfach an die Leseliste übergeben. Dazu wird in Safari das Teilen-Menü und dann der Befehl Zur Leseliste hinzufügen angetippt:

Auf dem iPad wird eine Seite der Leseliste übergeben …

 © Quelle: PCtipp.ch

Tipp: Wenn dieser Befehl bei Ihnen nicht zu sehen oder unpraktisch positioniert ist, wischen Sie im Menü ganz nach unten und wählen Sie Aktionen bearbeiten, um das zu ändern.

Später, am Mac, wird Safari gestartet und im Menü Darstellung der Befehl Seitenleiste für Leseliste einblenden angewählt. Hier werden die gespeicherten Artikel abgeholt:

… und später am Mac abgeholt

 © Quelle: PCtipp.ch

Allerdings kommt es bei mir häufiger vor, dass die Synchronisierung lahmt, wenn der Mac die ganze Nacht im Ruhezustand war. In diesem Fall hilft es, den Abgleich über iCloud zu forcieren, indem am Mac eine beliebige Seite in die Leseliste aufgenommen wird: im Menü Lesezeichen über den Befehl Zur Leseliste hinzufügen.

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