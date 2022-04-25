Der Mac, das iPad und die Leseliste

Am Morgen steht mein iPad für den Medienkonsum und vor allem für die Lektüre im Internet. Regelmässig fallen dabei Artikel an, die ich gerne weiterverfolgen würde, aber das iPad ist das falsche Umfeld dafür. Vielleicht wird eine Mac-Software beschrieben. Vielleicht sind aber auch umfassende Eingaben oder eine Anmeldung nötig – und ich habe gerade keine Lust, mir an der iPad-Tastatur die Finger zu brechen.

In solchen Fällen wird die Seite einfach an die Leseliste übergeben. Dazu wird in Safari das Teilen-Menü und dann der Befehl Zur Leseliste hinzufügen angetippt: