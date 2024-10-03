Mac und iPhone: beste Freunde

Das iPhone wird über die gemeinsame Apple-ID zum verlängerten Arm des Macs oder iPads. Dass sich beide Geräte den Internetanschluss teilen können, ist zwar praktisch, kratzt aber nur an der Oberfläche.

Handoff als Brücke

Die Funktion Handoff steht für den nahtlosen Übergang, um eine Aufgabe von einem Gerät an ein anderes zu übertragen. Als Bindeglied agiert dabei einmal mehr die Apple-ID, die auf allen Geräten dieselbe sein muss. Wenn Sie zum Beispiel am iPhone eine Website in Safari aufrufen und am Mac sitzen, taucht im Dock automatisch ein weiteres Symbol auf, mit dem die Seite mit einem Klick am Mac geöffnet wird, Bild 1. Dasselbe funktioniert mit den Kontakten und anderen Apple-Anwendungen. Und vor allem funktioniert das hervorragend mit der Zwischenablage: Kopieren Sie auf einem der Geräte einen Text oder ein anderes Element, um es gleich darauf an ­einem anderen Gerät einzusetzen.