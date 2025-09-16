16. Sep 2025
Lesedauer 2 Min.
Schon gewusst?
Mac: Objekte verschieben statt kopieren
Es muss ja nicht alles für immer auf dem Server gespeichert werden.
Wenn Sie ein Objekt zum Beispiel von einem Massenspeicher oder Server auf das interne SSD ziehen, wird das Objekt kopiert, ist danach also zweimal vorhanden. Halten Sie die Command-Taste gedrückt, um das Objekt stattdessen zu bewegen.
Geht das auch umgekehrt? Selbstverständlich: Halten Sie beim Verschieben eines Objekts die Option-Taste gedrückt, damit es in jedem Fall kopiert wird.
Kommentare