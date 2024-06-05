Anzeige
Anzeige
Anzeige
klaus-zellweger.jpg
Klaus Zellweger
5. Jun 2024
Lesedauer 2 Min.

Süsse Nostalgie

Mac-Systeme, anno dazumal

Eine Website ermöglicht den Zugang zu uralten Macintosh-Systemen. Wer damals dabei war, kommt heute ins Schwärmen.
© (Quelle: Foto vonJulian Hochgesang auf Unsplash)

Von wegen «früher war alles viel besser»: Der Büroalltag war trist – aber auch irgendwie spannend, der modernen Technik wegen. Das zeigt die Seite infinitemac.org. Sie emuliert direkt im Browser die uralten Mac-Systeme, die damals noch von System 1 bis System 7.5 durchgezählt wurden und danach von Mac OS 7.6 bis Mac OS 9.

So sah Apples System 1 von 1984 aus

 © Quelle: PCtipp.ch

Beim Aufruf ist lediglich ein Klick auf die Taste Run nötig, um es zu starten.

Bei einigen Systemen wird die Floppy-Disk Infinite HD angezeigt, auf der weitere Programme abgelegt sind. Doch in unseren Versuchen wollten nur die wenigsten funktionieren – zumindest bei den älteren Systemumgebungen. Ab Mac OS 7.5 ist hingegen deutlich mehr lauffähiges Material vorhanden und sorgt für ein Wiedersehen mit Claris Works, MacPaint oder ResEdit. Sogar eine frühe Version von Photoshop ist in der Sammlung enthalten.

So sah System 7.5 aus, mit sagenhaften 256 Farben

 © Quelle: PCtipp.ch

Das Arbeitsgefühl von damals wird erfolgreich wiederbelebt, wenn auch nicht immer reibungslos. So liessen sich oft nur drei Fenster öffnen. Auch die Möglichkeit, Dateien vom aktuellen Finder in die Emulation zu kopieren, wollte nicht funktionieren. Dennoch ist die Seite ein Muss für alle Nostalgiker.

Kommentare

Apple Mac
Anzeige
Anzeige

Neueste Beiträge

Zu sehen ist auf dem Bild das neuste Nothing-Handy phone 4a pro
Tests
Mittelklasse deluxe
Smartphone Nothing Phone (4a) pro im PCtipp-Test
Das Nothing-Smartphone 4a pro ist nicht nur ein günstiges Mittelklasse-Handy. Auch leistungsseitig und punkto Bedienung setzt es Massstäbe. Der PCtipp-Test zeigt alle Vorzüge.
3 Minuten
NMGZ-Portraits-Daniel-sw.png
Daniel Bader
1. Apr 2026
Mehr erfahren
News
Cyberbedrohungslage in der Schweiz bleibt hoch
Der Halbjahresbericht des Bundesamtes für Cybersicherheit (BACS) beschreibt die relevanten Vorfälle und Entwicklungen im Kontext der Cyberbedrohungen gegen die Schweiz und international im zweiten Halbjahr 2025. Die Angriffe werden gezielter und komplexer.
4 Minuten
NMGZ-Portraits-Patrick-sw.png
Patrick Hediger
31. Mär 2026
Mehr erfahren
News
Streamingdienste via Sunrise nun auch ohne TV-Abo buchen
Neu können alle Sunrise-Kunden mit einem Mobile-, Internet- oder Home Security-Abo Streamingdienste bei Sunrise abonnieren – ein TV-Abo wird nicht mehr vorausgesetzt.
2 Minuten
NMGZ-Portraits-Patrick-sw.png
Patrick Hediger
31. Mär 2026
Mehr erfahren

Das könnte Sie auch interessieren

Praxis
Windows-Pflege
CCleaner: ja oder nein?
Die Wartungs-Software CCleaner hält sich seit Jahren und ist bei vielen Anwendern beliebt. Doch braucht es dieses Tool heute noch? Und wenn ja, welche Version empfiehlt sich – die Free-Variante oder die kostenpflichtige Pro-Fassung?
6 Minuten
luca-diggelmann.jpg
Luca Diggelmann
25. Mär 2026
Praxis
Mail-Tipps
14 Tricks für Gmail
Googles Mail-Software Gmail kann viel mehr, als nur E-Mails anzuzeigen. Mit den richtigen Einstellungen wird Ihr Posteingang schneller, aufgeräumter – und verzeiht sogar peinliche Sende-Fehler. Unsere 14 Tricks machen Gmail auf dem PC noch effizienter.
8 Minuten
NMGZ-Portraits-Website.png
Pascal Scherrer
24. Mär 2026
Praxis
Fünf tolle Tricks für Firefox
Fünf clevere Tricks für deutlich mehr Spass mit Firefox.
1 Minute
luca-diggelmann.jpg
Luca Diggelmann
30. Mär 2026
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige

Kommentare