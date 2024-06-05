Mac-Systeme, anno dazumal

Beim Aufruf ist lediglich ein Klick auf die Taste Run nötig, um es zu starten.

Bei einigen Systemen wird die Floppy-Disk Infinite HD angezeigt, auf der weitere Programme abgelegt sind. Doch in unseren Versuchen wollten nur die wenigsten funktionieren – zumindest bei den älteren Systemumgebungen. Ab Mac OS 7.5 ist hingegen deutlich mehr lauffähiges Material vorhanden und sorgt für ein Wiedersehen mit Claris Works, MacPaint oder ResEdit. Sogar eine frühe Version von Photoshop ist in der Sammlung enthalten.