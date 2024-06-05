Süsse Nostalgie
Mac-Systeme, anno dazumal
Von wegen «früher war alles viel besser»: Der Büroalltag war trist – aber auch irgendwie spannend, der modernen Technik wegen. Das zeigt die Seite infinitemac.org. Sie emuliert direkt im Browser die uralten Mac-Systeme, die damals noch von System 1 bis System 7.5 durchgezählt wurden und danach von Mac OS 7.6 bis Mac OS 9.
Beim Aufruf ist lediglich ein Klick auf die Taste Run nötig, um es zu starten.
Bei einigen Systemen wird die Floppy-Disk Infinite HD angezeigt, auf der weitere Programme abgelegt sind. Doch in unseren Versuchen wollten nur die wenigsten funktionieren – zumindest bei den älteren Systemumgebungen. Ab Mac OS 7.5 ist hingegen deutlich mehr lauffähiges Material vorhanden und sorgt für ein Wiedersehen mit Claris Works, MacPaint oder ResEdit. Sogar eine frühe Version von Photoshop ist in der Sammlung enthalten.
Das Arbeitsgefühl von damals wird erfolgreich wiederbelebt, wenn auch nicht immer reibungslos. So liessen sich oft nur drei Fenster öffnen. Auch die Möglichkeit, Dateien vom aktuellen Finder in die Emulation zu kopieren, wollte nicht funktionieren. Dennoch ist die Seite ein Muss für alle Nostalgiker.
Kommentare