Mac-Tipp: Apple News in der Schweiz nutzen

Apple News ist noch meilenweit davon entfernt, seinen Einstand ausserhalb der englischsprachigen Länder zu feiern. Interessanterweise lassen sich einige Funktionen jedoch trotzdem nutzen, nahezu ohne Aufwand. Die folgende Prozedur wurde unter macOS 10.14 «Mojave» durchgeführt.

News starten

Es scheint, dass in Ihrem Programme-Ordner kein Programm mit dem Namen News vorhanden ist. Dieser Schein trügt; sie ist lediglich unsichtbar.

Öffnen Sie im Ordner Programme den Unterordner Dienstprogramme und starten Sie die App Terminal. Geben Sie das folgende Kommando ein, gefolgt von der Return-Taste:

open /Applications/News.app