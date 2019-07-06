Anzeige
Anzeige
Anzeige
klaus-zellweger.jpg
Klaus Zellweger
6. Jul 2019
Lesedauer 2 Min.

Tipps & Tricks

Mac-Tipp: Apple News in der Schweiz nutzen

Und ja: Die News-Anwendung von Apple ist bei Ihnen bereits installiert.

Das Terminal lockt die News-App an

© Quelle: Screenshot / ze

Apple News ist noch meilenweit davon entfernt, seinen Einstand ausserhalb der englischsprachigen Länder zu feiern. Interessanterweise lassen sich einige Funktionen jedoch trotzdem nutzen, nahezu ohne Aufwand. Die folgende Prozedur wurde unter macOS 10.14 «Mojave» durchgeführt.

News starten

Es scheint, dass in Ihrem Programme-Ordner kein Programm mit dem Namen News vorhanden ist. Dieser Schein trügt; sie ist lediglich unsichtbar.

Öffnen Sie im Ordner Programme den Unterordner Dienstprogramme und starten Sie die App Terminal. Geben Sie das folgende Kommando ein, gefolgt von der Return-Taste:

open /Applications/News.app

Das Terminal lockt die News-App an

 © Quelle: Screenshot / ze

Und schon startet die News-App. Doch egal, welchen der Kanäle Sie anwählen: Es erscheint stets der Hinweis, dass die Inhalte in dieser Region nicht verfügbar sind.

Die kuratierten Kanäle sind nicht erreichbar

 © Quelle: Screenshot / ze

Deutlich mehr Treffer erhalten Sie, wenn Sie links oben im Suchfeld einen englischen Begriff eingeben (oder einen Teil davon):

Doch die Eingabe eines Suchbefehls zeigt trotzdem Resultate, hier am Beispiel «auto»

 © Quelle: Screenshot / ze

Nun sehen Sie, was sich auf der Welt tut. Die meisten Artikel werden jedoch einfach im Browser weitergeführt.

Tipp im Tipp: Statt den Weg über das Terminal zu nehmen, können Sie die unsichtbaren Elemente im Finder auch sichtbar machen. Wie das geht, erfahren Sie hier.

Kommentare

Firmen Betriebssysteme Browser Datenverwaltung Mac Software Mactipp Internet & Sicherheit Software & Tools
Anzeige
Anzeige

Neueste Beiträge

News
Vodafone sammelt eine Million alte Handys für den WWF
Vodafone und der WWF haben ihr gemeinsames Kampagnenziel erreicht: Insgesamt wurden eine Million ungenutzter Handys gesammelt. Für jedes Gerät spendete der Netzbetreiber ein britisches Pfund für die Projekte der Naturschutzorganisation.
3 Minuten
Boden_Boris_0614_frei_500x500.jpg
Boris Boden
6. Apr 2026
Mehr erfahren
News
IBM und ETH Zürich entwickeln Algorithmen für KI und Quantencomputing
IBM und ETH Zürich treiben die Entwicklung neuer Algorithmen voran, die KI, klassische Datenverarbeitung und Quantencomputing verbinden. In den nächsten zehn Jahren will man damit gemeinsam komplexe Probleme in Wirtschaft und Wissenschaft effizienter lösen.
2 Minuten
NMGZ-Portraits-Buehlmann-sw.png
Christian Bühlmann
6. Apr 2026
Mehr erfahren
News
Apple wird 50 und feiert weltweit mit Stars
Apple wurde vor 50 Jahren gegründet. Die Kultmarke feierte das im März mit einer Reihe von Events in Nordamerika, Europa und Asien. Das sind die Highlights in Bildern:
1 Minute
Boden_Boris_0614_frei_500x500.jpg
Boris Boden
6. Apr 2026
Mehr erfahren

Das könnte Sie auch interessieren

Praxis
Windows-Pflege
CCleaner: ja oder nein?
Die Wartungs-Software CCleaner hält sich seit Jahren und ist bei vielen Anwendern beliebt. Doch braucht es dieses Tool heute noch? Und wenn ja, welche Version empfiehlt sich – die Free-Variante oder die kostenpflichtige Pro-Fassung?
6 Minuten
luca-diggelmann.jpg
Luca Diggelmann
25. Mär 2026
Praxis
Mail-Tipps
14 Tricks für Gmail
Googles Mail-Software Gmail kann viel mehr, als nur E-Mails anzuzeigen. Mit den richtigen Einstellungen wird Ihr Posteingang schneller, aufgeräumter – und verzeiht sogar peinliche Sende-Fehler. Unsere 14 Tricks machen Gmail auf dem PC noch effizienter.
8 Minuten
NMGZ-Portraits-Website.png
Pascal Scherrer
24. Mär 2026
Praxis
Fünf tolle Tricks für Firefox
Fünf clevere Tricks für deutlich mehr Spass mit Firefox.
1 Minute
luca-diggelmann.jpg
Luca Diggelmann
30. Mär 2026
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige

Kommentare