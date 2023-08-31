Mac-Tipp: bessere Zwischenablagen

Nur wenige Dinge führen die Vergänglichkeit so deutlich vor Augen, wie die Zwischen­ablage. Eben noch speicherte sie die vertraulichen Umsätze des letzten Quartals, um gleich darauf von einem schnöden Text aus dem Internet hinfort gewischt zu werden. Dabei gibt es diverse Programme, die diesem Missstand entgegentreten: Sie speichern viele und manchmal sogar alle vergangenen Zwischenablagen, sodass sie auch später noch abrufbar sind.

Finder-Objekte

Doch zuerst widmen wir uns einer etwas unkonventionellen Aufgabe, die nur am Rand etwas mit der klassischen Zwischenablage zu tun hat. Im Finder lassen sich Ordner und Dateien mit Command+C kopieren und an einem anderen Ort mit Command+V einsetzen, also im Prinzip duplizieren. Hingegen fehlt die Möglichkeit, Objekte auszuschneiden, wie es unter Windows praktiziert wird. Und doch gibt es diese Möglichkeit auch unter macOS: Kopieren Sie das Objekt und navigieren Sie zum gewünschten Ordner. Halten Sie die Option-Taste gedrückt und wählen Sie im Menü ­Bearbeiten den Befehl Objekt hierher bewegen – oder verwenden Sie Command+Option+V.

Wenn Sie sich das Windows-Verhalten wünschen, bei dem ein Finder-Objekt tatsächlich mit Command-X ausgeschnitten und mit Command-V an anderer Stelle eingesetzt wird, kennt der Programmierer Sindre Sorhus eine Lösung: Seine Anwendung mit dem sinnigen Namen «Command X» lässt sich kostenlos im Mac App Store laden.

Bilder aus der Zwischenablage

Wenn Sie ein Bild kopieren und daraus eine Datei machen möchten, ist das ein Kinderspiel. Öffnen Sie das Programm Vorschau und wählen Sie im Menü Ablage den Befehl Neu aus der Zwischenablage. Danach sichern Sie das Bild in einem genehmen Format.