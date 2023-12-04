Mac-Tipp: kein Capslock mehr

Die Feststelltaste (Capslock) hatte vor Urzeiten wohl eine Bedeutung; schliesslich kannten sie bereits die mechanischen Schreibmaschinen. Heute besteht ihr Zweck nur noch darin, unangenehm aufzufallen. Immerhin ermöglicht es macOS, ihr eine andere Funktion zuzuweisen – oder sie zu deaktivieren.

Funktion ändern

Öffnen Sie die Systemeinstellung Tastatur (1) und klicken Sie in der rechten Spalte auf die Schaltfläche Tastaturkurzbefehle (2).