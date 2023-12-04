Geh weg!
Mac-Tipp: kein Capslock mehr
Die Feststelltaste (Capslock) hatte vor Urzeiten wohl eine Bedeutung; schliesslich kannten sie bereits die mechanischen Schreibmaschinen. Heute besteht ihr Zweck nur noch darin, unangenehm aufzufallen. Immerhin ermöglicht es macOS, ihr eine andere Funktion zuzuweisen – oder sie zu deaktivieren.
Funktion ändern
Öffnen Sie die Systemeinstellung Tastatur (1) und klicken Sie in der rechten Spalte auf die Schaltfläche Tastaturkurzbefehle (2).
Im folgenden Fenster öffnen Sie in der linken Spalte den Bereich Sondertasten (1) und weisen der Feststelltaste eine neue Funktion zu (2). Sie könnten hier die ungeliebte Taste zu einer zweiten Esc-Taste machen, die ein wenig komfortabler zu erreichen ist.
Wenn Sie zwei Tastaturen verwenden, etwa ein MacBook mit einem externen Keyboard, lassen sich die Belegungen separat vornehmen. Dazu bestimmen Sie im Einblendmenü Tastatur auswählen das gewünschte Modell (3).
Capslock wird zum Hyperkey
Die Feststelltaste jedoch nützlich werden, wenn Sie oft mit Makros arbeiten. Mit den richtigen Hilfsprogrammen wird sie zum «Hyperkey»: Wenn sie gedrückt wird, entspricht das dem gleichzeitigen Drücken der Shift-, Control-, Option- und Command-Taste. So werden unzählige Kurzbefehle möglich, die nicht anderweitig belegt sind. Mehr dazu finden Sie hier.
Kommentare