Dreamteam
Mac-Tipp: ChatGPT mit MacGPT
ChatGPT hatte in den vergangenen Monaten einen festen Platz in den Medien – und daran wird sich so schnell nichts ändern. Doch nicht immer ist klar, wo der Hebel angesetzt wird und was es kostet. Doch mit den folgenden Tipps und der Software MacGPT wird sich das schnell ändern.
Konten und Kosten
Der erste Schritt besteht darin, ein Konto bei OpenAI einzurichten – also bei jenem Unternehmen, das hinter ChatGPT steht. Dieses Konto ist unverzichtbar, egal, für welche Spielart der Nutzung Sie sich entscheiden.
Kostenloses Konto. Das kostenlose Konto ist auf das einfachere Sprachmodell GPT-3.5 reduziert, dessen Antworten nicht ganz so raffiniert ausfallen – auch, weil die Daten veraltet sind. Die Frage «Wie viel kostet macOS 13 Ventura?» wird mit der Antwort quittiert, dass die verfügbaren Daten vom September 2021 stammen und die neuste Version demzufolge macOS 12 ‹Monterey› heisst. Ausserdem funktioniert ChatGPT nur im Browser.
ChatGPT Plus. Um das aktuelle und verbesserte Sprachmodell GPT-4 zu verwenden, benötigen Sie einen Plus-Account für etwa 20 Franken monatlich. Damit werden ausserdem die Reaktionszeiten kürzer, die Daten sind aktuell und bei einer Überlastung des Systems werden Abonnenten bevorzugt behandelt.
Pay-as-you-go. Die dritte Variante wird im Folgenden durchgespielt. Sie kostet ebenfalls, ist aber kein Abo. Stattdessen zahlen Sie für jede Abfrage. Dazu werden der Kreditkarte in einem ersten Schwung 5 US-Dollar belastet. Auch hier ist die Nutzung auf GPT-3.5 eingeschränkt – aber es steht Ihnen natürlich frei, jederzeit auf das Abo zu wechseln, um das zu ändern.
ChatGPT einrichtenIn einem ersten Schritt eröffnen wir ein kostenloses Konto. Öffnen Sie die Adresse chat.openai.com und klicken Sie auf Sign up. Durchlaufen Sie die Anmeldung, die nach einer E-Mail-Adresse und einer Mobilnummer verlangt.
Wenn alles gesagt und bestätigt ist, können Sie die Konversation mit MacGPT beginnen, indem Sie Ihren Text in das Feld Send a message eintragen. Das funktioniert auch in Deutsch oder in einer anderen Sprache. Und damit wurde schon alles getan, um ChatGPT kostenlos im Browser zu nutzen.
API-Key generieren
Wir wollen hingegen die Drittsoftware MacGPT verwenden, um auf die Dienste von ChatGPT zuzugreifen. Dazu benötigen wir einen «API-Key»: eine komplexe Zeichenfolge, die mit Ihrem Konto verknüpft ist. Wenn Sie diesen Schlüssel in die jeweilige Software eingeben, dann weiss ChatGPT, wer Sie sind, ob Sie das Abo gelöst haben und welche Zahlungsmethode hinterlegt ist.
Um einen API-Key zu generieren, rufen Sie bei OpenAI die Adresse https://platform.openai.com/account/api-keys auf und melden sich mit Ihrem Konto an. Klicken Sie in der linken Spalte auf den Eintrag API keys (1) und danach auf Create new secret key (2):
Anschliessend wird der Schlüssel dieses eine Mal angezeigt – und danach nie wieder. Kopieren Sie den Schlüssel mit einem Klick auf das Symbol und legen Sie ihn sicher ab, zum Beispiel in einem Kennwort-Manager. Wenn Sie den Schlüssel verlieren, wird die Verbindung zu allen damit verbundenen Apps gekappt und Sie müssen einen neuen erstellen lassen, was allerdings nichts kostet.
Verrechnung über Tokens
Die Nutzung über den API-Key wird mit «Tokens» bezahlt, die einen winzigen Betrag repräsentieren. ChatGPT verrechnet jeweils 1000 Tokens mit 3 Cents (Eingabe) und mit 6 Cents (Ausgabe). 1000 Tokens entsprechen etwa 750 Wörtern. Sie werden also ziemlich viel Konversation mit ChatGPT betreiben müssen, damit die Kosten überhaupt spürbar werden.
So führt die Frage «Wie viel wiegt der Mond?» zur Antwort «Der Mond wiegt etwa 73,5 Millionen Millionen Tonnen.» Diese Information kostet 18 Tokens oder 0.00054 US-Dollar.
Die Frage «Welche Spiele im Freien eignen sich für Kinder zwischen 7 und 12 Jahren?» führt zu einer Auflistung von zehn ausformulierten Ideen, die insgesamt 266 Tokens kosten – oder 0.00798 US-Dollar.
Kreditkarte hinterlegen
Gleichwohl möchte ChatGPT im Voraus bezahlt werden. Um eine Kreditkarte zu hinterlegen, klicken Sie am linken Rand unter Billing auf Overview (1) und danach auf Set up paid account (2). Geben Sie die Daten der Kreditkarte ein, die sofort mit 5 US-Dollar als erstes Guthaben belastet wird. Es dauert jedoch einige Minuten, bis das System die Zahlung verarbeitet hat, sodass der API-Key nicht sofort funktioniert.
Damit hätten wir die Einrichtung, soweit sie ChatGPT betrifft, abgeschlossen.
MacGPT einrichtenJetzt sind wir bereit, die zweite Stufe zu zünden, indem sich MacGPT zuschaltet. Zurzeit gibt es allerdings mehr als eine Software mit diesem Namen. Jene, die wir hier verwenden möchten, finden Sie nicht unter der Adresse macgpt.app, denn dort kann man sich nur für die Betaversion einer anderen App anmelden.
Rufen Sie stattdessen die Website https://goodsnooze.gumroad.com/l/menugpt auf. Klicken Sie auf Ich möchte das haben und geben Sie einen «fairen» Betrag ein.
Wenn Sie die App kostenlos möchten, tragen Sie einfach eine Null ein. Keine Sorge, Sie können die Spende jederzeit in der Einstellung Donation von MacGPT nachholen. Nach erfolgreichem (Nicht-) Kauf klicken Sie am unteren Rand der Bestätigung auf die Schaltfläche Download MacGPT.
Starten Sie MacGPT. Oben rechts wählen Sie zwischen der Art des Zugriffs. Mit Web rufen Sie nichts anderes als die Website von ChatGPT innerhalb von MacGPT auf. Um jedoch einen möglichst komfortablen und vielseitigen Zugriff zu erhalten, wählen Sie Native (1) und geben den eben generierten API-Key ein, (2), gefolgt von einem Klick auf Submit (3):
API-Key prüfen
Um sicherzugehen, dass die Verbindung zu ChatGPT funktioniert, rufen Sie im gleichnamigen Menü die Settings (Einstellungen) auf und klicken auf den Bereich General (1). Ein weiterer Klick auf die Schaltfläche Test API Key (2) muss zu einer grünen Anzeige führen, sonst stimmt etwas nicht.
Nebenbei: Zu den besten Einstellungen gehört die Option Show Tokens per message. (3) Beginnend mit der nächsten Abfrage, zeigt MacGPT im Chatfenster, wie viele Tokens dafür verbraucht wurden. So wissen Sie genau, wie viel eine Abfrage kostet – wenn Sie wahnsinnig gut im Kopfrechnen sind.
So getan, steht der Verwendung des Duos MacGPT/ChatGPT nichts mehr im Weg. Formulieren Sie eine Frage und seien Sie dabei nicht schüchtern. Der grösste Fehler, den man zu Beginn machen kann, ist, dem Dienst nichts zuzutrauen. Das gilt erst recht für jene Anwender, die mental bereits nachhaltig von der Dummheit von Siri & Co. geschädigt wurden.
In der Menüleiste
Selbst ohne API-Key lässt sich MacGPT sehr einfach verwenden, indem einfach sein Symbol in der Menüleiste angeklickt und der Wunsch geäussert wird.
Inline-VerwendungDoch bis jetzt sind wir nicht viel weiter, als wenn ChatGPT einfach im Browser genutzt wird – von der etwas komfortableren Handhabung abgesehen. Sein ganzes Potenzial entfaltet MacGPT erst mit der Funktion «Inline». Damit ersparen Sie sich nicht nur den Umweg über die Software, sondern aktivieren eine Abfrage in fast allen Programmen.
Öffnen Sie dazu die Einstellungen und dort den Bereich Inline (1) Aktivieren Sie die Option Enable MacGPT Inline. (2) Jetzt werden Sie aufgefordert, MacGPT die erforderlichen Rechte einzuräumen. Sobald das erledigt ist, sehen Sie den grünen Hinweis «Accessibility granted».
Nun müssen wir nur noch festlegen, wie diese Abfrage funktionieren soll. (3) Das «Trigger word» bildet den Auftakt, in diesem Fall +gpt. Die «Trigger method» legt fest, wie die Frage enden soll, damit ChatGPT im Hintergrund geweckt wird. Wenn Sie also wissen möchten, welches die drei erfolgreichsten modernen Komponisten sind, lautet die Eingabe:
+gpt Nenne mir die drei erfolgreichsten Pop-Komponisten und ihren erfolgreichsten Song – gefolgt von der Eingabe Shift-Return.
Jetzt zeigt MacGPT ein hüpfendes Hirn, während im Hintergrund ChatGPT bemüht wird, bis die Resultate automatisch eingefügt werden.
Irrtum eingeschlossen
Hier zeigt sich allerdings auch, dass den Antworten von ChatGPT nicht blind vertraut werden darf. Wenn es um Fakten geht und GPT-3.5 eingesetzt wird, erst recht nicht. Denn dieselbe Frage wurde bei drei Versuchen mit unterschiedlichen Komponisten beantwortet.
Das bedeutet nicht, dass ChatGPT nutzlos ist, im Gegenteil. Aber wenn es um harte Fakten geht, sollten die Ergebnisse je nach Wichtigkeit mit Vorsicht genossen werden.
Fazit: der ideale Einstieg
Die Kombo «ChatGPT – MacGPT» bietet nicht nur eine Menge Komfort; sie eignet sich auch ideal für Einsteiger. Denn nur wenn ChatGPT jederzeit und überall verfügbar ist, steigt auch die Bereitschaft, es produktiv zu nutzen. Die fünf US-Dollar Startgeld wirken dabei fast schon übertrieben bescheiden.
Kommentare