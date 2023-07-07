Mac-Tipp: ChatGPT mit MacGPT

Konten und Kosten

Der erste Schritt besteht darin, ein Konto bei OpenAI einzurichten – also bei jenem Unternehmen, das hinter ChatGPT steht. Dieses Konto ist unverzichtbar, egal, für welche Spielart der Nutzung Sie sich entscheiden.

Kostenloses Konto. Das kostenlose Konto ist auf das einfachere Sprachmodell GPT-3.5 reduziert, dessen Antworten nicht ganz so raffiniert ausfallen – auch, weil die Daten veraltet sind. Die Frage «Wie viel kostet macOS 13 Ventura?» wird mit der Antwort quittiert, dass die verfügbaren Daten vom September 2021 stammen und die neuste Version demzufolge macOS 12 ‹Monterey› heisst. Ausserdem funktioniert ChatGPT nur im Browser.

ChatGPT Plus. Um das aktuelle und verbesserte Sprachmodell GPT-4 zu verwenden, benötigen Sie einen Plus-Account für etwa 20 Franken monatlich. Damit werden ausserdem die Reaktionszeiten kürzer, die Daten sind aktuell und bei einer Überlastung des Systems werden Abonnenten bevorzugt behandelt.

Pay-as-you-go. Die dritte Variante wird im Folgenden durchgespielt. Sie kostet ebenfalls, ist aber kein Abo. Stattdessen zahlen Sie für jede Abfrage. Dazu werden der Kreditkarte in einem ersten Schwung 5 US-Dollar belastet. Auch hier ist die Nutzung auf GPT-3.5 eingeschränkt – aber es steht Ihnen natürlich frei, jederzeit auf das Abo zu wechseln, um das zu ändern.

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