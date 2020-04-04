Mac-Tipp: Crashkurs zu Ordneraktionen

Eine «Ordneraktion»: Dabei handelt es sich um eine Abfolge von Befehlen, die Sie selbst definieren. Jede Ordneraktion gehört zu einem bestimmten Ordner, der automatisch überwacht wird. Sobald Sie ein weiteres Objekt zu diesem Ordner hinzufügen, wird der Finder die Ordneraktion ausführen. Und je nachdem, was Sie mit der Ordneraktion im Sinn haben, passiert vielleicht gar nichts – oder es wird eine Kette von Ereignissen ausgelöst.

Das Kleingedruckte: Die Möglichkeiten von Ordneraktionen sind endlos. Wir sehen uns an dieser Stelle ein einfaches Beispiel an, um Sie auf den Geschmack zu bringen. Um das ganze Potenzial auch nur zu erahnen, ist jedoch Eigeninitiative gefragt – und eine Vorliebe für Tüfteleien.

Ordneraktion erstellen

Eine Ordneraktion erstellen Sie mit dem Programm «Automator», das Sie im Ordner «Programme» finden.