Mac-Tipp: Dateiformat der Screenshots ändern

Wenn Sie einen Screenshot erstellen, legt ihn macOS im PNG-Format ab. PNG arbeitet verlustfrei und wird von fast allen Programmen verstanden. Mit diesem Format kann man also nichts falsch machen. Doch vielleicht möchten Sie die Bildschirmaufnahmen lieber im platzsparenden JPEG-Format speichern, auch wenn die Qualität ein wenig leidet. Oder die Dateien sollen in Photoshops eigenem Format PSD abgelegt werden, weil Sie diese mit einem Doppelklick in Adobes Bildverarbeitung öffnen möchten. Und so weiter.

Format ändern

Um das Bildformat zu ändern, öffnen Sie im Ordner «Programme» den Unterordner «Dienstprogramme» und dort die Anwendung «Terminal». Wenn Sie die Screenshots zum Beispiel im Photoshop-Format ablegen möchten, geben Sie diesen Befehl ein, gefolgt von der Return-Taste:

defaults write com.apple.screencapture type psd;killall SystemUIServer

Das sieht dann so aus: