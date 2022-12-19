Das doppelte Lottchen
Mac-Tipp: Duplikate in Fotos finden
Der Wille zu fotografieren ist oft grösser als die Bereitschaft, Bilder aufzuräumen oder zu löschen. Wenn sich in der Mediathek unzählige Bilder tummeln, die identisch oder sehr ähnlich sind, bietet die Fotos-Anwendung seit macOS 13 Ventura seine Hilfe an.
Neu finden Sie unter den Kategorien den Eintrag Duplikate. Ein Klick zeigt alle Bilder, die mindestens doppelt vorhanden sind:
Klicken Sie auf 2 Obiekte zusammenführen, damit Fotos automatisch das bessere Bild verwendet und das anderen verwirft – wenn es denn Unterschiede gibt:
Das Aufspüren von Duplikaten findet nur lokal auf dem jeweiligen Gerät statt, sodass der Prozess einige Stunden oder Tage dauern kann – je nachdem, ob ein MacBook am Strom hängt oder wie viele Bilder sich in der Sammlung tummeln.
Wenn die Kategorie auch nach einigen Tagen nicht auftaucht, hat das einen simplen Grund: Fotos hat keine Duplikate gefunden.
Kommentare