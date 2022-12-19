Mac-Tipp: Duplikate in Fotos finden

Der Wille zu fotografieren ist oft grösser als die Bereitschaft, Bilder aufzuräumen oder zu löschen. Wenn sich in der Mediathek unzählige Bilder tummeln, die identisch oder sehr ähnlich sind, bietet die Fotos-Anwendung seit macOS 13 Ventura seine Hilfe an.

Neu finden Sie unter den Kategorien den Eintrag Duplikate. Ein Klick zeigt alle Bilder, die mindestens doppelt vorhanden sind: