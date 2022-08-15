Mac-Tipp: Einstellungen für die Webcam

Beruflich sind Webcams unverzichtbar geworden, aber auch privat spielen sie eine immer wichtigere Rolle. Alle MacBooks haben eine verbaut, sowie das neue Studio Display (Test). Mit macOS 13 ‹Ventura› wird es ausserdem möglich sein, das iPhone direkt und kabellos als äusserst gewiefte Webcam einzusetzen.

Je nachdem, welche Kamera verbaut ist, bietet bereits macOS 12.5 ‹Monterey› Einstellungen, um das Kamerabild ein wenig aufzumotzen. Diese Einstellungen gelten für alle Anwendungen, die auf die Kamera zugreifen – also nicht nur für Face Time, sondern zum Beispiel auch für Microsoft Teams.

Effekte aktivieren

Die Effekte werden ganz einfach aktiviert, indem Sie in der rechten oberen Ecke auf das Kontrollzentrum und danach auf das Symbol Videoeffekte klicken: