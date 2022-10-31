Mac-Tipp: Endlich alle Fotos teilen

Mit iOS 16.1, iPadOS 16.1 und macOS 13 ‹Ventura› erhalten wir endlich die Möglichkeit, eine komplette Fotosammlung mit jemandem zu teilen, der einer Teilung würdig ist: also meistens der eigene Partner. Aber grundsätzlich lässt sich das auf bis zu fünf Personen ausdehnen.

Im Gegensatz zum geteilten Album, das es schon seit Jahren gibt, kennt die geteilte Mediathek keine Grenzen: Alle Fotos sind automatisch für den Partner einsehbar und liegen in der vollen Auflösung vor, genauso wie die Videos. Mehr noch: Alle können die Fotos bearbeiten, optimieren oder sogar löschen, was mehr als nur ein bisschen Vertrauen voraussetzt.

So funktioniert das Teilen

Wenn Fotos und Video geteilt werden, läuft dieser Abgleich über die iCloud. Der Online-Speicherplatz wird jedoch nur jener Person belastet, die das Ganze aufgegleist hat, also deren Mediathek geteilt wird. Eine 500 GB grosse Mediathek kann also problemlos mit jemandem geteilt werden, der lediglich über das kostenlose iCloud-Kontingent von 5 GB verfügt.

Wichtig: Es kann nur eine geteilte Mediathek geben. Wenn Sie also sämtliche Fotos nur mit Ihrem Partner teilen möchten, dann ist das Pulver verschossen. Andere Gruppen, wie die liebe Verwandtschaft, werden dann weiterhin über die geteilten Alben bespasst.

Um loszulegen, öffnen Sie die Einstellungen der Anwendung Fotos am Mac. Im neuen Bereich Geteilte Mediathek klicken Sie auf die Schaltfläche Los gehts und durchlaufen den Assistenten.