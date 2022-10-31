Für Schatzi
Mac-Tipp: Endlich alle Fotos teilen
Mit iOS 16.1, iPadOS 16.1 und macOS 13 ‹Ventura› erhalten wir endlich die Möglichkeit, eine komplette Fotosammlung mit jemandem zu teilen, der einer Teilung würdig ist: also meistens der eigene Partner. Aber grundsätzlich lässt sich das auf bis zu fünf Personen ausdehnen.
Im Gegensatz zum geteilten Album, das es schon seit Jahren gibt, kennt die geteilte Mediathek keine Grenzen: Alle Fotos sind automatisch für den Partner einsehbar und liegen in der vollen Auflösung vor, genauso wie die Videos. Mehr noch: Alle können die Fotos bearbeiten, optimieren oder sogar löschen, was mehr als nur ein bisschen Vertrauen voraussetzt.
So funktioniert das Teilen
Wenn Fotos und Video geteilt werden, läuft dieser Abgleich über die iCloud. Der Online-Speicherplatz wird jedoch nur jener Person belastet, die das Ganze aufgegleist hat, also deren Mediathek geteilt wird. Eine 500 GB grosse Mediathek kann also problemlos mit jemandem geteilt werden, der lediglich über das kostenlose iCloud-Kontingent von 5 GB verfügt.
Wichtig: Es kann nur eine geteilte Mediathek geben. Wenn Sie also sämtliche Fotos nur mit Ihrem Partner teilen möchten, dann ist das Pulver verschossen. Andere Gruppen, wie die liebe Verwandtschaft, werden dann weiterhin über die geteilten Alben bespasst.
Um loszulegen, öffnen Sie die Einstellungen der Anwendung Fotos am Mac. Im neuen Bereich Geteilte Mediathek klicken Sie auf die Schaltfläche Los gehts und durchlaufen den Assistenten.
Jetzt bekommen Sie die Möglichkeit, alle Bilder in eine gemeinsame Mediathek zu verschieben und anschliessend zu teilen:
Danach wird mindestens eine Person eingeladen, wobei sich dieser illustre Kreis nachträglich vergrössern lässt. Es werden einige wenige Einstellungen vorgenommen. Sobald das Gegenüber die Einladung angenommen hat, wird die Synchronisierung gestartet.
In der Fotos-Anwendung wählen Sie aus dem Einblendmenü oben links, ob Sie nur die private, die geteilte oder beide Mediatheken sehen möchten. In diesem Anwendungsfall wird die geteilte Mediathek wohl die beste Wahl sein.
Tipp: Bei einer geteilten Mediathek wird die Darstellung aller Fotos durch kleine Männchen ruiniert. Tippen Sie rechts oben auf das blaue Symbol und entfernen Sie das Häkchen neben Badge der geteilten Mediathek, so wie hier auf dem iPhone:
Lokal oder iCloud?Wenn auf dem anderen Gerät eine Wolke über den Bildern zu sehen ist, wird das Bild nicht auf dem Gerät gespeichert, sondern erst beim Aufruf aus der iCloud geladen. Das kann allerdings ungelegen kommen, wenn das Internet schwächelt oder die 4K-Filmdatei ihre Zeit für die Übertragung braucht.
Mac. Um das zu verhindern, öffnen Sie auf dem Mac die Einstellungen von «Fotos». Klicken Sie auf den Bereich iCloud und markieren Sie die Option Originale auf diesen Mac laden.
Mobilgeräte. Auf dem iPhone und iPad öffnen Sie ebenfalls die Einstellungen zu Fotos und markieren die Option Laden und Originale behalten.
Damit ist die Abhängigkeit vom Internet beendet – aber es bedingt natürlich, dass das jeweilige Gerät genügend freien Speicher zur Verfügung stellt.
Beim Fotografieren teilenUm jedes neue Foto automatisch in die geteilte Mediathek einzuspeisen, öffnen Sie am iPhone die Einstellungen zur Kamera-App und überzeugen Sie sich, dass alle Regler gesetzt sind:
So getan, erscheint das Symbol innerhalb der Kamera-App, das sich mit einem Tippen ein- und ausschalten lässt:
Das ist praktisch, wenn die Kamera nicht nur Erinnerungen festhält, sondern auch ein Werkzeug ist, um berufliche Situationen oder Whiteboards zu fotografieren, die im Familienalbum nichts zu suchen haben. Dann lässt sich das automatische Teilen temporär ausschalten. Screenshots werden praktischerweise immer in der privaten Mediathek abgelegt.
Fazit: das wurde aber auch Zeit!
Nur eines dämpft die Begeisterung für diese Funktion: dass sie nicht schon vor Jahren implementiert wurde, als Google Fotos damit angefangen hat. Doch davon abgesehen, wird diese Einrichtung in vielen Familien eine enorme Hilfe sein und einen wichtigen Beitrag zur Ordnung in der Fotosammlung leisten.
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