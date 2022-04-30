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Klaus Zellweger
30. Apr 2022
Lesedauer 3 Min.

Grafik öffne dich!

Mac-Tipp: EPS und Illustrator konvertieren

Ausserhalb der Druckvorstufe sind EPS- und Illustrator-Dateien nicht so gefragt. Zum Glück lassen sie sich von macOS konvertieren.

EPS- und Illustrator-Dateien bieten zwar eine perfekte Qualität, doch sie werden nicht überall verstanden

© (Quelle: Cartoon doodle vector created by gohsantosa2 -www.freepik.com/ ze)

EPS-Grafiken sind in der Druckvorstufe unverzichtbar, um Logos, Diagramme und Illustrationen in maximaler Qualität und in beliebiger Grösse auszugeben. Doch im Office- und Privatbereich wird die Verarbeitung schwierig – und im Web haben diese Dateien sowieso nichts verloren. Eine Konvertierung ist angesagt.

EPS-Dateien umwandeln

Bei EPS-Dateien gestaltet sich die Konvertierung denkbar einfach. Öffnen Sie das Dokument einfach in der mitgelieferten Anwendung Vorschau, die sich im Programme-Ordner befindet. Die Grafik wird umgesetzt und kann jetzt mit dem Befehl Sichern in einem anderen Format abgelegt werden:

Unter den zahlreichen Formaten bewahrt nur PDF alle Vorzüge einer Vektorgrafik

 © Quelle: PCtipp.ch

Für die Verwendung im Web oder mit nicht so verständigen Programmen verwenden Sie als Format am besten PNG – es sei denn, die Abbildung enthält Fotos: Dann ist JPEG effizienter.

Noch besser ist ein PDF: Das sollten Sie in jedem Fall wählen, wenn die Illustration in einer Software weiterverarbeitet wird, die sich damit versteht. In einem PDF bleiben die Vektorelemente erhalten, sodass das Bild beliebig vergrössert werden kann, ohne dass die Qualität nachgibt.

Illustrator-Dateien (.ai)

Adobe Illustrator ist die wichtigste Zeichensoftware im grafischen Gewerbe, was seine Dokumente in den Rang eines De-facto-Standards erhebt. Im privaten Umfeld kommt er jedoch eher selten zur Anwendung. Meistens werden die Dateien im EPS-Format oder mit der Endung «.ai» gespeichert. EPS ist problemlos umzuwandeln, wie wir gesehen haben.

Bei .ai-Dateien gibt es jedoch ein Vorbehalt: Sie lassen sich in Vorschau nur dann öffnen und konvertieren, wenn der Grafiker beim Speichern in Illustrator die Option PDF-kompatible Datei erstellen markiert hat:

Wenn diese Option beim Speichern nicht markiert wurde, wird es nichts mit der Konvertierung

 © Quelle: PCtipp.ch

Das ist allerdings fast immer der Fall, denn sonst lässt sich eine ai-Datei auch nicht in der Layoutsoftware InDesign platzieren – und die werden am selben Arbeitsplatz fast immer zusammen verwendet.

Wenn Sie also beim Öffnen einer ai-Datei in Vorschau nichts zu sehen bekommen, müssen Sie den Ersteller der Grafik bitten, das Dokument mit dieser Option zu sichern – oder als ganz gewöhnliches EPS.

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