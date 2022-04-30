Mac-Tipp: EPS und Illustrator konvertieren

Für die Verwendung im Web oder mit nicht so verständigen Programmen verwenden Sie als Format am besten PNG – es sei denn, die Abbildung enthält Fotos: Dann ist JPEG effizienter.

Noch besser ist ein PDF: Das sollten Sie in jedem Fall wählen, wenn die Illustration in einer Software weiterverarbeitet wird, die sich damit versteht. In einem PDF bleiben die Vektorelemente erhalten, sodass das Bild beliebig vergrössert werden kann, ohne dass die Qualität nachgibt.

Adobe Illustrator ist die wichtigste Zeichensoftware im grafischen Gewerbe, was seine Dokumente in den Rang eines De-facto-Standards erhebt. Im privaten Umfeld kommt er jedoch eher selten zur Anwendung. Meistens werden die Dateien im EPS-Format oder mit der Endung «.ai» gespeichert. EPS ist problemlos umzuwandeln, wie wir gesehen haben.

Bei .ai-Dateien gibt es jedoch ein Vorbehalt: Sie lassen sich in Vorschau nur dann öffnen und konvertieren, wenn der Grafiker beim Speichern in Illustrator die Option PDF-kompatible Datei erstellen markiert hat: