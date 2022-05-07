Mac-Tipp: Fenster immer im Vollbildmodus

Der Vollbildmodus ist ein Ort der Ruhe und der Konzentration. Die Menüleiste ist weg. Kein anderes Programm weit und breit. Der Fokus liegt ganz auf dem aktuellen Dokument. Doch leider muss er mit jedem Programmstart neu aktiviert werden – und das ist einfach nur lästig.

Die Abhilfe: Öffnen Sie die Systemeinstellung Allgemein und deaktivieren Sie die Option Fragen, ob Änderungen beim Schliessen von Dokumenten beibehalten werden sollen: