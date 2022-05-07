Fenster in voller Pracht
Mac-Tipp: Fenster immer im Vollbildmodus
Der Vollbildmodus ist ein Ort der Ruhe und der Konzentration. Die Menüleiste ist weg. Kein anderes Programm weit und breit. Der Fokus liegt ganz auf dem aktuellen Dokument. Doch leider muss er mit jedem Programmstart neu aktiviert werden – und das ist einfach nur lästig.
Die Abhilfe: Öffnen Sie die Systemeinstellung Allgemein und deaktivieren Sie die Option Fragen, ob Änderungen beim Schliessen von Dokumenten beibehalten werden sollen:
Wenn Sie jetzt ein Programm beenden, wird der Status des aktuellen Fensters eingefroren und beim nächsten Start exakt so wiederhergestellt: also auch als Vollbild, wenn diese Darstellung beim Beenden aktiv war.
Allerdings funktioniert das nur bei Anwendungen, die streng nach den Apple-Richtlinien programmiert sind und deshalb – natürlich – nicht mit den Programmen von Microsoft und Adobe.
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